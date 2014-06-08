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Офіційне працевлаштування в країнах ЄС
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:32
Терміново!!!!
Пряма вакансія від роботодавця!!!
Потрібні водії СЕ, праця по Європі на автах DAF i Iveco - Euro 6
Винагорода:
1640 зл./місяць нетто + 45 євро день
Система праці: 6/2 або 8/4
Виплата кожного 10-го числа місяця
Житлом забезпечуємо, відкриваємо рахунки в банку BZ WBK в PLN i EUR. Можливість виготовлення запрошень від воєводи та карт побиту
Тел.572411036
Viber 0666046185
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voytovich_a89
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- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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- Профіль
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:53
Терміново!!!
Потрібен мужчина на очистку та покраску металевих конструкцій (піскоструй)
ЗП 16 зл/год брутто, 10 год/день
З житлом допомагаєм
Тел.572411036
Viber 0666046185
-
voytovich_a89
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
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