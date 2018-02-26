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НБУ планує в середині березня
представити комплексну...

НБУ планує в середині березня представити комплексну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:18

НБУ планує в середині березня представити комплексну...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) розробив комплексну середньострокову стратегію і має намір у середині березня представити документ всім зацікавленим особам, повідомив в інтерв'ю виконуючий обов'язки голови центробанку Яків Смолій.

Дивися повний текст НБУ планує в середині березня представити комплексну середньострокову стратегію - Смолій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:18

Среднесрочную, то есть до выборов?)))
antey1969
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