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НБУ планує в середині березня представити комплексну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) розробив комплексну середньострокову стратегію і має намір у середині березня представити документ всім зацікавленим особам, повідомив в інтерв'ю виконуючий обов'язки голови центробанку Яків Смолій.
Дивися повний текст НБУ планує в середині березня представити комплексну середньострокову стратегію - Смолій
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:18
Среднесрочную, то есть до выборов?)))
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antey1969
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