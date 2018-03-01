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Кравцов розповів, навіщо і коли "Укрзалізниця" створить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:26
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укрзалізниця" планує створити філію — оператора тягового складу. Про це журналістам повідомив в. о. голови компанії Євген Кравцов на міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції".
Дивися повний текст Кравцов розповів, навіщо і коли "Укрзалізниця" створить оператора тяги
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:26
Прекрасно. Бабки с 2-ной переплатой американцам. Долги укрзалицныце. А локомотивы и выручку какой-то непонятной мутной конторе + куча новых руководящих постов.
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