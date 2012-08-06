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Электронная автоцивилка

Электронная автоцивилка
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:33

Электронная автоцивилка

Как-то в форуме обошли знаковую новость на страховом рынке.
7 февраля официально стартовали продажи электронного полиса ОСАГО в Украине!

Основное отличие электронного ОСАГО от обычного в том, что для получения полиса больше нет необходимости посещать офис или ждать доставки договора! После совершения оплаты Вы получите на e-mail электронную Автогражданку и сможете в любое время открыть ее или распечатать при необходимости.

По статистике продаж от МТСБУ за первые 2 недели продано около 500 эл полисов.
Ждем отзывы от первых покупателей!
osgo
 
Повідомлень: 58
З нами з: 22.01.09
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