Электронная автоцивилка

Как-то в форуме обошли знаковую новость на страховом рынке.
7 февраля официально стартовали продажи электронного полиса ОСАГО в Украине!
Основное отличие электронного ОСАГО от обычного в том, что для получения полиса больше нет необходимости посещать офис или ждать доставки договора! После совершения оплаты Вы получите на e-mail электронную Автогражданку и сможете в любое время открыть ее или распечатать при необходимости.
По статистике продаж от МТСБУ за первые 2 недели продано около 500 эл полисов.
Ждем отзывы от первых покупателей!