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Порошенко підписав
закон про приватизацію

Порошенко підписав закон про приватизацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:44

Порошенко підписав закон про приватизацію

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко підписав закон про приватизацію.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про приватизацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:44

Как Юля вернула Краварожсталь государству, так и наприхватезированое вернем.
сова
 
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