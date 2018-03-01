Президент Петро Порошенко підписав закон про приватизацію.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про приватизацію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:44
Порошенко підписав закон про приватизацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про приватизацію.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:44
Как Юля вернула Краварожсталь государству, так и наприхватезированое вернем.
реклама
|