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Міллер: Газпром "негайно"
розпочинає процедуру...

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:48

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом" на постачання і транзит газу в Стокгольмі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:48

а что нам бояться, мы же Российский газ не покупаем, не так ли Петруша?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Наконец то все успокоились... А шума то было за два дня триумфа!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:53

Только от Газпрома и можно ожидать реальных действий для независимости Украины от рос. газа :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:23

Мдааа, игры закончились еще вчера, похоже мир переходит в фазу нового противостояния, Трам начал торговую войну против ЕС/Китая/РФ с пошлинами на метал, сами Европейцы руками своего Стокгольмского арбитража, начали ее на рынке газа причем как мне пока представляется они (ЕС) проиграют в любом случае будут ли они дальше закупать газ с РФ или с США начнут, да и Пу вчера не плохо выдал.


В общем, будем посмотреть и запасаемся попкорном :wink:
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 02 бер, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:25

Газ не покупали, чего боятся?
А вот за транзит в 100 раз поднять дань нам, что мешает????
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:30

  NoNaMe написав:Газ не покупали, чего боятся? А вот за транзит в 100 раз поднять дань нам, что мешает????

Так якраз із за транзитних вимог договір і розривають. Там прописано росія має прокачувати 110 млдр кубів, це мінімальна прокачка за рік, а такого не було ні разу за 8 років. І за це нам 4 млрд дорахував Стокгольм.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:32

  Михалыч написав:Мдааа, игры закончились еще вчера, похоже мир переходит в фазу нового противостояния, Трам начал торговую войну против ЕС/Китая/РФ с пошлинами на метал, сами Европейцы руками своего Стокгольмского арбитража, начали ее на рынке газа причем как мне пока представляется они (ЕС) проиграют в любом случае будут ли они дальше закупать газ с РФ или с США начнут, да и Пу вчера не плохо выдал. В общем, будем посмотреть и запасаемся попкорном

каким попкорном??? Вы с Марса будете лицезреть?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:33

  NoNaMe написав:Газ не покупали, чего боятся?
А вот за транзит в 100 раз поднять дань нам, что мешает????


На сколько я понимаю, речь идет и о расторжение контракта на транзит, так что с чего подымать будете, в лучшем случае с остановленной трубы нам достанется остаток газа который не сможет высосать ЕС, в данную схему вполне укладывается вчерашнее снижение давления газа.
Если ребята не договорятся, то Украина проиграет в любом случае, причем договариваться будут не с Украиной, а большие дядьки в ЕС/США/РФ и думаю что договариваться они будут за счет Украины, ну или если не договорятся то выиграет США, но Украина и ее экономика проиграет в любом случае.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:36

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

  r_skrypnik написав:каким попкорном??? Вы с Марса будете лицезреть?


Почти, имея широко диверсифицированный скромный пенсионный портфель как по странам так и по классам активов, я собираюсь остаться не в накладе в любом случае, ну или не сильно много/критично потерять, так что остаток позволит мне вести привычный свой скромный образ жизни, а в идеале, я надеюсь на этом еще и заработать (лишь бы не было ядерной войны).

P.S. как научил меня шоколадный с порохоботами ничего личного-только бизнес :)
Михалыч
 
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