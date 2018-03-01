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Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:48
Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом" на постачання і транзит газу в Стокгольмі
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R2
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:48
а что нам бояться, мы же Российский газ не покупаем, не так ли Петруша?
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Cactus
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51
Наконец то все успокоились... А шума то было за два дня триумфа!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:53
Только от Газпрома и можно ожидать реальных действий для независимости Украины от рос. газа
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Грйс-мэн
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:23
Мдааа, игры закончились еще вчера, похоже мир переходит в фазу нового противостояния, Трам начал торговую войну против ЕС/Китая/РФ с пошлинами на метал, сами Европейцы руками своего Стокгольмского арбитража, начали ее на рынке газа причем как мне пока представляется они (ЕС) проиграют в любом случае будут ли они дальше закупать газ с РФ или с США начнут, да и Пу вчера не плохо выдал.
В общем, будем посмотреть и запасаемся попкорном
Востаннє редагувалось Михалыч
в П'ят 02 бер, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Михалыч
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:25
Газ не покупали, чего боятся?
А вот за транзит в 100 раз поднять дань нам, что мешает????
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NoNaMe
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:30
NoNaMe написав:
Газ не покупали, чего боятся? А вот за транзит в 100 раз поднять дань нам, что мешает????
Так якраз із за транзитних вимог договір і розривають. Там прописано росія має прокачувати 110 млдр кубів, це мінімальна прокачка за рік, а такого не було ні разу за 8 років. І за це нам 4 млрд дорахував Стокгольм.
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megabrualdeath
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:32
Михалыч написав:
Мдааа, игры закончились еще вчера, похоже мир переходит в фазу нового противостояния, Трам начал торговую войну против ЕС/Китая/РФ с пошлинами на метал, сами Европейцы руками своего Стокгольмского арбитража, начали ее на рынке газа причем как мне пока представляется они (ЕС) проиграют в любом случае будут ли они дальше закупать газ с РФ или с США начнут, да и Пу вчера не плохо выдал. В общем, будем посмотреть и запасаемся попкорном
каким попкорном??? Вы с Марса будете лицезреть?
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r_skrypnik
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:33
NoNaMe написав:
Газ не покупали, чего боятся?
А вот за транзит в 100 раз поднять дань нам, что мешает????
На сколько я понимаю, речь идет и о расторжение контракта на транзит, так что с чего подымать будете, в лучшем случае с остановленной трубы нам достанется остаток газа который не сможет высосать ЕС, в данную схему вполне укладывается вчерашнее снижение давления газа.
Если ребята не договорятся, то Украина проиграет в любом случае, причем договариваться будут не с Украиной, а большие дядьки в ЕС/США/РФ и думаю что договариваться они будут за счет Украины, ну или если не договорятся то выиграет США, но Украина и ее экономика проиграет в любом случае.
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Михалыч
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:36
r_skrypnik написав:
каким попкорном??? Вы с Марса будете лицезреть?
Почти, имея широко диверсифицированный скромный пенсионный портфель как по странам так и по классам активов, я собираюсь остаться не в накладе в любом случае, ну или не сильно много/критично потерять, так что остаток позволит мне вести привычный свой скромный образ жизни, а в идеале, я надеюсь на этом еще и заработать (лишь бы не было ядерной войны).
P.S. как научил меня шоколадный с порохоботами ничего личного-только бизнес
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Михалыч
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