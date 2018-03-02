Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Додано: Суб 03 бер, 2018 00:19

Yuri_T написав: Михалыч написав: Я так думаю, что до тех пор пока не будет решения по сути вопроса в арбитраже о разрыве контракта, все решения предыдущих судов как по закупкам так и по транзиту приостанавливаются Я так думаю, что до тех пор пока не будет решения по сути вопроса в арбитраже о разрыве контракта, все решения предыдущих судов как по закупкам так и по транзиту приостанавливаются

хотелки-хотелками, тут всё понятно. но может скажете, чем это предусмотрено?

разрыв контракта, говорите? ваши друзья заплатят неустойку, если она предусмотрена контрактом. или заплатят неустойку, если она контрактом не предусмотрена.

или никому ничего не заплатят и будут должны, что скорее всего и продолжат вставать с колен, размещая во время выступления гнома ролики о летящих на всех боеголовках. хотелки-хотелками, тут всё понятно. но может скажете, чем это предусмотрено?разрыв контракта, говорите? ваши друзья заплатят неустойку, если она предусмотрена контрактом. или заплатят неустойку, если она контрактом не предусмотрена.или никому ничего не заплатят и будут должны, что скорее всего и продолжат вставать с колен, размещая во время выступления гнома ролики о летящих на всех боеголовках.

Старею-нифига не понял из того, что вы написалиесли кто понял, перескажите своими словами вменяемыми и адекватными, понятном другим людям, что там за вопрос у Yuri_TP.S. я не говрю о разрыве контракта, больше того я не говрю о том что арбитраж его расторгнет, может и не расторгнет, я говорю, что думаю, до решения по этому делу по сути (расторгнет или нет) все предыдущие решения как по транзиту так и по поставкам арбитража включая о пени о которых шла речи и на что я отвечал в том сообщение-начисление пени приостанавливаются, на том основание что в арбитраже есть дело которое в случае если арбитраж удовлетворит требования Газпрома и расторгнет контракт, будут фактически нивелированы пени. Впрочем если Вы юрист международник, поясните мне плиз юридические последствия принятия к рассмотрению данного дела в части начисления пени на период пока дело о расторжение контракта рассматривается в арбитраже.