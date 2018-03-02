Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

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Михалыч написав:не проложит кабель для электрический в Крым, что у них там все умрут без воды, без газа
А, так в крымняше все хорошо? А чего там возбухтели по поводу нестерпимой жизни от украинской "блокады"? Опять "денег нет, но вы держитесь"?
ну по факту с мостом проблемы и до его завершения еще далеко, с водой вообще нерешаемый трабл с засолением почв.
хотя это мелочи, лично мне ничем не будет хуже если у них все замечательно удастся. откровенно говоря, не особо и жаждаю его возвращения в Украину. не то чтобы там плохие люди, но у них свое видение мира, у нас совершенно другое и если опять объединиться, дав им права избирать власть в Украине, от этого будет вред и им и нам. кроме того, мы не потянем такой уровень пенсионного обеспечения. понимаю что со мной не согласятся многие проукраинские, особенно кто там жил/живет. но это мое личное мнение, которое никому не навязываю.
Михалыч написав: показал что способен думать стратегически и конкурировать с СПГ США даже на их территории
РФ конкурирует по СПГ с США на территории США? Вот это новость. А если это про поставку в бостонский хаб, то рекомендую посмотреть кто именно туда поставил.
Михалыч написав:сейчас в РФ активно строятся заводы по СПГ и газовозы для РФ.
В РФ строятся СПГ газовозы? Ну вы даете со своими многоходовочками - уже и Южную Корею в РФ записали.
Михалыч написав:не проложит кабель для электрический в Крым, что у них там все умрут без воды, без газа
А, так в крымняше все хорошо? А чего там возбухтели по поводу нестерпимой жизни от украинской "блокады"? Опять "денег нет, но вы держитесь"?
1. Какая разница кто туда перепродал, если перепродали значит выгодно, значит цена по которой им продала РФ конкурентоспособная и РФ остаться без валютной выручки не грозит. 2. Поправлюсь, для РФ, но сути это не меняет. 3. Возбухают-черт, не знаю, я там небыл, но чет возвращаться назад в Украину они не сильно хотят. Вот прошлогодний опрос немцев-что бы был хоть какой то независимый взгляд, а не наши украинские или российские пропагандистские опросы
В "референдуме" о статусе Крыма, проведенном в марте 2014 года и закрепившем российскую аннексию, не участвовали 7,9 процента крымчан. Почти 79 процентов респондентов отметили, что проголосовали бы так же, как и тогда, 2,4 процента - изменили бы свое мнение. 56 процентов опрошенных признали, что не были удивлены действиями России, аннексировавшей полуостров.
На вопрос "где вы чувствуете себя дома?", 62,7 процента ответили, что считают домом то место, где они живут. Более 27 процентов назвали своим домом Крым и почти шесть процентов - Россию. Украину домом считают лишь 0,9 процента опрошенных.
Михалыч написав: показал что способен думать стратегически и конкурировать с СПГ США даже на их территории
РФ конкурирует по СПГ с США на территории США? Вот это новость. А если это про поставку в бостонский хаб, то рекомендую посмотреть кто именно туда поставил.
Михалыч написав:сейчас в РФ активно строятся заводы по СПГ и газовозы для РФ.
В РФ строятся СПГ газовозы? Ну вы даете со своими многоходовочками - уже и Южную Корею в РФ записали.
Михалыч написав:не проложит кабель для электрический в Крым, что у них там все умрут без воды, без газа
А, так в крымняше все хорошо? А чего там возбухтели по поводу нестерпимой жизни от украинской "блокады"? Опять "денег нет, но вы держитесь"?
1. Какая разница кто туда перепродал, если перепродали значит выгодно, значит цена по которой им продала РФ конкурентоспособная и РФ остаться без валютной выручки не грозит. 2. Поправлюсь, для РФ, но сути это не меняет.
Ну хорошо хоть не упорствуешь.
И насчет "перепродали значит выгодно, значит цена по которой им продала РФ конкурентоспособная" - эта логика работает только для нормальных стран.
А рашка к ним не относится. Они в ЛНДР вообще на халяву газ поставляли.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:А рашка к ним не относится. Они в ЛНДР вообще на халяву газ поставляли.
Да, они не амеры, те нам за 47 млн. свои Джавелины поставляют, причем на сколько я понимаю не виде гуманитарной помощи, а мы за них заплатим эти самые 47 млн., впрочем они и гум помощь по линии МО США оказывают и нашему режиму которую мне думается они совместно с нашими пилят, а реальное оружие они нам продают. У богатых свои причуды, что в РФ, что в США, ну а мы для них лишь поле и расходный материал в их геополитической игре по мерянью пиписками. Печалька однако для нас в любом случае.
Criticus написав:Я думаю, что логика действий Газпрома следующая:
- ограничить поставку газа в украинскую трубу до того уровня, при котором объем газа будет по минимуму удовлетворять потребности покупателей из ЕС.
- Газпром знает, и мы знаем, что Газпром знает, что никакого реверса технически нет и не будет, а значит Украине для собственных нужд придется отбирать газ у покупателей ЕС
- сейчас Газпром поадст апелляцию, либо встречные требования (что доступно процессуально, то и будут использовать) в тот же Стокгольмский арбитраж
- и ситуация нехватки газа в ЕС простимулирует арбитраж изменить решение (пакет решений) таким образом, чтобы Газпром устроил этот компромисс. То есть "занеттить" требования Нефтегаза к Газпрому с требованиями Газпрома к Нефтегазу в 0.
Поживем увидим, чем закончится, но наивно и глупо было полагать, что Россия - тот игрок, который подчинится решению чужого суда, если то ее не устроит
Наивно и глупо полагать, что решение суда будет подстраиваться под РФ. РФ- страна третьего мира, к тому же с ужасной репутацией. Панькаться с ней никто не будет. И особо считаться тоже. Не тот уровень.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
ceba написав:Газовая «перемога» в Стокгольме обернулась началом газового конца Украины. На газе свет клином не сошелся. Ветряки, солнечные панели и электромобили легко заменяют газ.
А вы я смотрю не устаете руссофашню восхвалять и подмахивать. Поживем-увидим,что будет. Перестаньте уже ватный бред транслировать "хахлы замерзнут" и всем "тыкать". Запомните, пока Путло поганое у власти ничего хорошего РФ не ждет.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Михалыч написав:Я так думаю, что до тех пор пока не будет решения по сути вопроса в арбитраже о разрыве контракта, все решения предыдущих судов как по закупкам так и по транзиту приостанавливаются
хотелки-хотелками, тут всё понятно. но может скажете, чем это предусмотрено? разрыв контракта, говорите? ваши друзья заплатят неустойку, если она предусмотрена контрактом. или заплатят неустойку, если она контрактом не предусмотрена. или никому ничего не заплатят и будут должны, что скорее всего и продолжат вставать с колен, размещая во время выступления гнома ролики о летящих на всех боеголовках.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Михалыч написав:Я так думаю, что до тех пор пока не будет решения по сути вопроса в арбитраже о разрыве контракта, все решения предыдущих судов как по закупкам так и по транзиту приостанавливаются
хотелки-хотелками, тут всё понятно. но может скажете, чем это предусмотрено? разрыв контракта, говорите? ваши друзья заплатят неустойку, если она предусмотрена контрактом. или заплатят неустойку, если она контрактом не предусмотрена. или никому ничего не заплатят и будут должны, что скорее всего и продолжат вставать с колен, размещая во время выступления гнома ролики о летящих на всех боеголовках.
Старею-нифига не понял из того, что вы написали если кто понял, перескажите своими словами вменяемыми и адекватными, понятном другим людям, что там за вопрос у Yuri_T
P.S. я не говрю о разрыве контракта, больше того я не говрю о том что арбитраж его расторгнет, может и не расторгнет, я говорю, что думаю, до решения по этому делу по сути (расторгнет или нет) все предыдущие решения как по транзиту так и по поставкам арбитража включая о пени о которых шла речи и на что я отвечал в том сообщение-начисление пени приостанавливаются, на том основание что в арбитраже есть дело которое в случае если арбитраж удовлетворит требования Газпрома и расторгнет контракт, будут фактически нивелированы пени. Впрочем если Вы юрист международник, поясните мне плиз юридические последствия принятия к рассмотрению данного дела в части начисления пени на период пока дело о расторжение контракта рассматривается в арбитраже.
Михалыч написав:Я так думаю, что до тех пор пока не будет решения по сути вопроса в арбитраже о разрыве контракта, все решения предыдущих судов как по закупкам так и по транзиту приостанавливаются
я, в ответ, спросил:
Yuri_T написав:может скажете, чем это предусмотрено?
теперь вы мне предлагаете объяснить то, о чем вы думаете. логично.
зы. по моему скромному мнению вы путаете последствия признания контракта недействительным и последствия отказа от выполнения контракта. ваши друзья сейчас говорят именно о расторжении действующего контракта. как это может влиять на события в прошлом, когда контракт действовал и по которым приняты решения, знаете, видимо, лишь вы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!