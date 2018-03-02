Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Додано: Суб 03 бер, 2018 01:40

Sommer написав: По-моему им там выдали часть кокса из аварийных запасов (ну или из другой страны удалось протащить) и их поперло после дозы.

А потом прочухались и срочно решили откатить все назад. По-моему им там выдали часть кокса из аварийных запасов (ну или из другой страны удалось протащить) и их поперло после дозы.А потом прочухались и срочно решили откатить все назад.

Не понял, в чем проблема, я о этом писал с самого начала и Газпром не утверждал, что немедленно прекратит транзит, читайте статью послужившую основанием для обсуждения на этой ветке до конца, заявление подали в арбитраж, как арбитраж решит после рассмотрения заявления, а рассматривать будут долго я думаю, срок контракта истечет раньше, одностороннего отказа от обязательств по контракту на сколько я понял сам контракт не предусматривает, так что в чем кокс, нет никаких противоречий, подали заявление на разрыв в арбитраж-начали процедуру, пока нет решения по заявлению исполняют контракт (вот если бы они прекратили поставки без решения, тогда может газик упал с рублем чуток, ах мечтыочень хочется кусочек российского достояния прикупить) процедуру рассмотрения они начали, а вот согласится ли с ними арбитражне фактбудем посмотреть и запасаемся попкорном, кино будет долгимP.S. вспомнил смешные мемы которые совсем недавно рисовали диванные бойцы минстеця, порохоботы и тролли, ниже привожу один из них. Мне непонятно чего то теперь они с режимом перевозбудились и им уже не нравится желание газика разорвать контракт, может действительно весна на их неустойчивую психику так действует.P.S. P.S. немного не в тему, но я вообще удивляюсь как наши диванные бойцы минстеця, порохоботы и тролли не обвинили еще РФ и Пу в применение последние дни метеорологического оружия против Украины, ЕС и США с целью заставить их покупать российский газ, дарю идею )))))Мощный циклон превратился в «бомбовый циклон» (шторм, который значительно усиливается в течение 24 часов за счет резкого снижения атмосферного давления) в пятницу, когда обрушился на Восточное побережье с сильными ветрами, дождем, снегом и волнами.«Воспринимайте этот шторм всерьез, особенно те, кто живет вдоль побережья, особенно на береговых линиях, открытых для океана»», — написала Национальная служба погоды в своем Twitter.Шторм коснется около 80 миллионов человек на своем пути, в том числе более 22 миллионов людей оказались в зоне возможного наводнения.Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Массачусетс заявило, что штат ощутит на себе последствия бури уже в субботу.«Это одна из самых экстремальных бурь в недавней памяти с точки зрения прибрежного наводнения и разрушений из-за ветров вдоль побережья, тяжелого мокрого снега и сильного дождя», — сказали в агентстве.К полудню пятницы порывы влажного ветра составляют 80 км в час, что влияет на подачу электроэнергии и может привести к затоплению домов вдоль Атлантического побережья.«Мы уже видим поваленные деревья и поломанные ветки, — написал мэр штата Массачусетс в пятницу утром в Twitter. — Будьте готовы к перебоям в подаче электроэнергии, водите с осторожностью».Отменено более 2000 рейсовБолее двух тысяч рейсов было отменено, в том числе сотни в самых загруженных северо-восточных аэропортах: в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке, говорится на сайте FlightA tracking.com.Авиакомпании, включая Delta, United and Southwest, просят обращать внимание на расписание рейсов в данных аэропортах перед выездом.В Вашингтоне федеральные офисы были закрыты в пятницу. Не работали школы, а также не вывозили мусор.По мере того как в Новой Англии увеличивались волны, местные власти предупредили жителей прибережных районов быть готовыми к эвакуации.Например, 45-летнюю Мишель Шаффер из Халла, штата Массачусетс, эвакуировали в четверг вечером. В последний шторм Шаффер потеряла всю бытовую технику, но ожидает, что этот шторм будет еще хуже.Губернатор штата Нью-Йорк, Эндрю Куомо, метко сказал, что «март идет, как лев».Тяжелые снегопады и сильные ветры уже вызвали перебои в подаче электроэнергии, добавил Куомо в пятницу. «Если вам не нужно ехать сегодня, — сказал он, — я прошу вас держаться подальше от дорог».Прибережные наводненияИз-за полнолуния прибой и так находится на самой высокой отметке, а штормовые волны могут быть высотой до 1,4 метра в прибережных районах, сказали метеорологи.Бостон-Харбор, где волны высотой 4,5 метра были лишь два раза – в 1978 году и в январе этого года — во время бомбового циклона опять поднимутся на эту высоту.Шторм медленно движется, а последствия ветра, дождя и наводнения будут ощущаться в течение нескольких дней. Часть восточного Лонг-Айленда и восточного Массачусетса могут получить до 12,7 сантиметров дождя в субботу. В остальной части региона ожидается от 5 до 10 сантиметров дождя.«В пятницу и в субботу в южной части Новой Англии и Нью-Йорка ожидаются незначительные и умеренные наводнения на большей ее части», — сказала Национальная служба погоды.В Нью-Джерси чиновники также предупреждают о сильном дожде, который наполнит реки и ручьи, что скажется на дренаже.«Если вам говорят, что вас нужно эвакуировать из затопленного района, идите!», — сказали в Управлении по чрезвычайным ситуациям в Нью-Джерси.Сильные порывы ветраВетры будут настолько свирепыми, что Управление порта Нью-Йорка и Нью-Джерси опустит строительные краны в районе аэропорта Ла-Гуардия. Также власти пустят автобусы, если из-за ветра поезда в аэропорт JFK или Newark отменят.В Бостоне предупреждения о сильном ветре действуют с утра пятницы и до субботы, когда ветер может усилиться до 104 км/час. Должностные лица Нью-Джерси говорят, что сильный ветер может повлиять на деревья и линии электропередачи.СнегЛюбой снег будет тяжелым и влажным, что может привести к падению деревьев и линий электропередачи, а также привести к перебоям в подаче электроэнергии.Крупные города на северо-востоке, такие как Филадельфия и Нью-Йорк, могут получить смесь снега и дождя.Некоторые районы вокруг Буффало в западной части Нью-Йорка уже сообщили о 43 см снега, а в северной части штата Нью-Йорк может выпасть до 60 см.«Тяжелый, влажный снег выпал ночью и будет продолжать падать сегодня вечером», — сказал Куомо в своем заявлении. Он добавил, что затем снег превратится в сухую порошкообразную пыль, поэтому в сочетании с сильным ветром приведет к экстремальным условиям из-за угрозы выдувания.