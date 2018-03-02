Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

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Yuri_T написав:теперь вы мне предлагаете объяснить то, о чем вы думаете. логично.
я же Одессит, отвечать вопросом на вопрос у нас нормально я не юрист международник, поэтому высказал свое мнение, а не утверждение, или вы не согласны с ним и считаете, что принятие данного дела к рассмотрению не остановит начисление пени на период рассмотрения, тогда понятно а еще может являетесь юристом то проясните мне данный вопрос, вот и все, а то вы какую то белиберду мне были написали, я ничего не понял, что к чему Вы были написали, приплетая каких то друзей, гномов, колени с ракетами, у меня просто сложилось было впечатление что вы написали с сумасшедшего дома и у вас там началось весенней обострение вслед за погодой
Михалыч вы тут не мнение высказываете, а осознанно впариваете ватную ахинею. когда одессит-не международник начинает рассказывать что будет в арбитраже и какая судьба начисления пени, то иначе, чем ахинеей, я это назвать не могу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Меня лично интересует история с газиком, в плане что бы ему впаяли штрафы, что бы лохи побежали сдавать акции и может они просядут на этой волне рублей до 60-80, а еще что бы рубль на этой волне рухнул до рублей 160-180 я бы с удовольствием прикупил газика, потому как у меня пока нет никаких сомнений в относительно хорошем долгосрочном будущем газика, именно поэтому я и слежу так за газиком и жду, хочу прикупить на часть портфеля, а он сцуко не падает еще и рубль стоит на месте
Yuri_T написав:Михалыч вы тут не мнение высказываете, а осознанно впариваете ватную ахинею. когда одессит-не международник начинает рассказывать что будет в арбитраже и какая судьба начисления пени, то иначе, чем ахинеей, я это назвать не могу.
А ну так и напишите, что считаете мои слова в данной части ахиней, а то развели были записки с сумасшедшего дома впрочем я не разбираюсь в ваших ватных/вышиватных сумасшедших домах, я прямой как столб, что думаю то и пишу, думаю так исходя из своих скромных юридических представлений, так и написал был, что думаю так, а не иначе если бы это была экономическая плоскость, там я могу аргументировать свою позицию с точки зрения экономиста, имею соответствующее образование и понимание предмета, в любом случае исхода спора с Украиной, я считаю, что долгосрочно Газпром интересен как инвестиция долгосрочная и стоит добавить в долгосрочный портфель на небольшую часть портфеля, но хочется купить подешевле желательно на панических распродажах да еще и с падением рубля если совпадет то будет вообще шикарно но пока я таких предпосылок для распродаж невижу, я стараюсь реально и беспристрастно оценивать ситуацию, не больше, оценивая ее как инвестор, а не как ватник/вышиватник. Можно надеяться, что основные затраты и потоки закончатся у газпрома в 21 году, но мне думается, что сначала оплачиваешь выросшим затратам по существующим проектам, а потом и новым затратам уже по новым проектам которые придумает Пу и менеджмент Газпрома. Это компания не для миноров, это компания, выполняющая соц задачу, гос задачу, а также задачи топов Газпрома и желания заботы о минорах там явно нет. Так что только на существенных просадках и панических распродажах Газпром может стать очень интересной историей для покупки бумаги в портфеле, ну а дальше либо Пу сменится, либо тупо получать дивиденды и ждать изменений в руководстве РФ и Газпрома, но в никакие апокалиптические истории в Газпроме, я пока не верю и невижу, а если будет широкая распродажа всего рынка то можно будет найти акции на долгосрок получше газика, но на него еще меньше шансов чем на панические распродажи газика на всяких историях типа терок с Украиной, арбитражами, ЕС.
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 03 бер, 2018 01:33, всього редагувалось 1 раз.
"В рамках процедуры Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США должно было дать согласие на продажу, потому что оно будет отслеживать дальнейшую судьбу этого оружия. Слово "продажа" не означает, что теперь Украина должна найти $47 млн. Javelin будут закуплены в счет средств, утвержденных программой поддержки Украине", - пояснили дипломаты.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов.
По-моему им там выдали часть кокса из аварийных запасов (ну или из другой страны удалось протащить) и их поперло после дозы. А потом прочухались и срочно решили откатить все назад.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
"В рамках процедуры Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США должно было дать согласие на продажу, потому что оно будет отслеживать дальнейшую судьбу этого оружия. Слово "продажа" не означает, что теперь Украина должна найти $47 млн. Javelin будут закуплены в счет средств, утвержденных программой поддержки Украине", - пояснили дипломаты.
Sommer написав:По-моему им там выдали часть кокса из аварийных запасов (ну или из другой страны удалось протащить) и их поперло после дозы. А потом прочухались и срочно решили откатить все назад.
Не понял, в чем проблема, я о этом писал с самого начала и Газпром не утверждал, что немедленно прекратит транзит, читайте статью послужившую основанием для обсуждения на этой ветке до конца, заявление подали в арбитраж, как арбитраж решит после рассмотрения заявления, а рассматривать будут долго я думаю, срок контракта истечет раньше, одностороннего отказа от обязательств по контракту на сколько я понял сам контракт не предусматривает, так что в чем кокс, нет никаких противоречий, подали заявление на разрыв в арбитраж-начали процедуру, пока нет решения по заявлению исполняют контракт (вот если бы они прекратили поставки без решения, тогда может газик упал с рублем чуток, ах мечты очень хочется кусочек российского достояния прикупить ) процедуру рассмотрения они начали, а вот согласится ли с ними арбитраж не факт будем посмотреть и запасаемся попкорном, кино будет долгим
P.S. вспомнил смешные мемы которые совсем недавно рисовали диванные бойцы минстеця, порохоботы и тролли, ниже привожу один из них. Мне непонятно чего то теперь они с режимом перевозбудились и им уже не нравится желание газика разорвать контракт, может действительно весна на их неустойчивую психику так действует.
P.S. P.S. немного не в тему, но я вообще удивляюсь как наши диванные бойцы минстеця, порохоботы и тролли не обвинили еще РФ и Пу в применение последние дни метеорологического оружия против Украины, ЕС и США с целью заставить их покупать российский газ, дарю идею )))))
Погодный апокалипсис на Востоке США: сильный ветер, дождь и снег обрушились одновременно
Мощный циклон превратился в «бомбовый циклон» (шторм, который значительно усиливается в течение 24 часов за счет резкого снижения атмосферного давления) в пятницу, когда обрушился на Восточное побережье с сильными ветрами, дождем, снегом и волнами. «Воспринимайте этот шторм всерьез, особенно те, кто живет вдоль побережья, особенно на береговых линиях, открытых для океана»», — написала Национальная служба погоды в своем Twitter.
Шторм коснется около 80 миллионов человек на своем пути, в том числе более 22 миллионов людей оказались в зоне возможного наводнения.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Массачусетс заявило, что штат ощутит на себе последствия бури уже в субботу.
«Это одна из самых экстремальных бурь в недавней памяти с точки зрения прибрежного наводнения и разрушений из-за ветров вдоль побережья, тяжелого мокрого снега и сильного дождя», — сказали в агентстве.
К полудню пятницы порывы влажного ветра составляют 80 км в час, что влияет на подачу электроэнергии и может привести к затоплению домов вдоль Атлантического побережья.
«Мы уже видим поваленные деревья и поломанные ветки, — написал мэр штата Массачусетс в пятницу утром в Twitter. — Будьте готовы к перебоям в подаче электроэнергии, водите с осторожностью». Отменено более 2000 рейсов
Более двух тысяч рейсов было отменено, в том числе сотни в самых загруженных северо-восточных аэропортах: в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке, говорится на сайте FlightA tracking.com.
Авиакомпании, включая Delta, United and Southwest, просят обращать внимание на расписание рейсов в данных аэропортах перед выездом.
В Вашингтоне федеральные офисы были закрыты в пятницу. Не работали школы, а также не вывозили мусор.
По мере того как в Новой Англии увеличивались волны, местные власти предупредили жителей прибережных районов быть готовыми к эвакуации.
Например, 45-летнюю Мишель Шаффер из Халла, штата Массачусетс, эвакуировали в четверг вечером. В последний шторм Шаффер потеряла всю бытовую технику, но ожидает, что этот шторм будет еще хуже.
Губернатор штата Нью-Йорк, Эндрю Куомо, метко сказал, что «март идет, как лев».
Тяжелые снегопады и сильные ветры уже вызвали перебои в подаче электроэнергии, добавил Куомо в пятницу. «Если вам не нужно ехать сегодня, — сказал он, — я прошу вас держаться подальше от дорог».
Прибережные наводнения
Из-за полнолуния прибой и так находится на самой высокой отметке, а штормовые волны могут быть высотой до 1,4 метра в прибережных районах, сказали метеорологи.
Бостон-Харбор, где волны высотой 4,5 метра были лишь два раза – в 1978 году и в январе этого года — во время бомбового циклона опять поднимутся на эту высоту.
Шторм медленно движется, а последствия ветра, дождя и наводнения будут ощущаться в течение нескольких дней. Часть восточного Лонг-Айленда и восточного Массачусетса могут получить до 12,7 сантиметров дождя в субботу. В остальной части региона ожидается от 5 до 10 сантиметров дождя.
«В пятницу и в субботу в южной части Новой Англии и Нью-Йорка ожидаются незначительные и умеренные наводнения на большей ее части», — сказала Национальная служба погоды.
В Нью-Джерси чиновники также предупреждают о сильном дожде, который наполнит реки и ручьи, что скажется на дренаже.
«Если вам говорят, что вас нужно эвакуировать из затопленного района, идите!», — сказали в Управлении по чрезвычайным ситуациям в Нью-Джерси.
Сильные порывы ветра
Ветры будут настолько свирепыми, что Управление порта Нью-Йорка и Нью-Джерси опустит строительные краны в районе аэропорта Ла-Гуардия. Также власти пустят автобусы, если из-за ветра поезда в аэропорт JFK или Newark отменят.
В Бостоне предупреждения о сильном ветре действуют с утра пятницы и до субботы, когда ветер может усилиться до 104 км/час. Должностные лица Нью-Джерси говорят, что сильный ветер может повлиять на деревья и линии электропередачи. Снег
Любой снег будет тяжелым и влажным, что может привести к падению деревьев и линий электропередачи, а также привести к перебоям в подаче электроэнергии.
Крупные города на северо-востоке, такие как Филадельфия и Нью-Йорк, могут получить смесь снега и дождя.
Некоторые районы вокруг Буффало в западной части Нью-Йорка уже сообщили о 43 см снега, а в северной части штата Нью-Йорк может выпасть до 60 см.
«Тяжелый, влажный снег выпал ночью и будет продолжать падать сегодня вечером», — сказал Куомо в своем заявлении. Он добавил, что затем снег превратится в сухую порошкообразную пыль, поэтому в сочетании с сильным ветром приведет к экстремальным условиям из-за угрозы выдувания.