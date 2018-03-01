Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:43
А от гаранта мы слышим остаточне прощавай и свободу от российского газа , или он врет или же врет нафтогаз и зря нас пугает . Надеюсь на тарифе это не отразится , а то и так дровами приходится топить домик , газ очень дорогой стал после майдана .
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:13
Второй танкер с российским сжиженным газом пришвартовался в Бостоне
Подробнее на РБК:
В порту американского Бостона пришвартовался танкер Provalys. Это следует из данных портала Marine Traffic, который отслеживает морскую навигацию. На нем, согласно данным Bloomberg, находится российский природный газ (СПГ), отправленный в США с «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа.
.
31 января судно вышло из бельгийского порта Зебрюгге. Bloomberg в конце января сообщал, что Provalys забрал партию сжиженного газа, которая прибыла во французский Дюнкерк из России. Оттуда, указывало агентство, танкер взял курс к восточному побережью США. В Бостоне, по данным Marine Traffic, танкер пришвартовался 1 марта.
.
Это вторая партия газа, которую Россия отправила США. 28 января в регазификационный терминал Everett Бостона вошел танкер Gaselys французской компании Engie. Он взял на борт груз из британского терминала Isle of Grain, куда заранее был доставлен СПГ, и совершил тем самым первую за три года поставку российского СПГ в США.
И у некоторых возникали вопросы, что Газпром будет делать с газом, тип закрыть пальчиком дырку скважины нельзя
Но похоже у газика есть ответ и на этот вопрос
У “Газпрома” возникла идея превратить месторождение в ПХГ
“Газпром” принял оригинальное решение: он намеревается использовать выработанное газовое месторождение в качестве подземного хранилища газа (ПХГ). Как сообщили в пресс-службе холдинга, речь о Вуктыльском месторождении, расположенном в Республике Коми.
Профильным подразделениям уже поручено подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Вуктыльское месторождение находится в завершающей стадии разработки. Добыча газа на нем ведется с 1968 года, к настоящему времени выработанность запасов составляет около 85%.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:25
Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
У местных "запоребриков" и михалычей подгорает))))
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:39
Не понял о чем Вы, я закидоны весеннего обострения не понимаю, но, я все о своем, мне кажется, что краткосрочно Украина даже может выиграть до конца 2019 г. еще что то с РФ, но в среднесрок и долгосрок на проливах если они будут надо газик подбирать, газпром выдержит, и в среднесрок и долгосрок построит/найдет новые пути поставки и рынки, я смотрю на газик как на интересную долгосрочную инвестицию.
Мое мнение, нефть это черное золото 20 века, а газ золото 21 века и восхождение газа на олимп только начинается, именно из за этого я слежу за данным сектором в мире и РФ в частности, других таких дешевый по мультипликаторам и перепроданных из за санкций и истерии вокруг газика и РФ акций в данном секторе я не знаю, мне лично газик на долгосрок нравится и я жду момента/пролива что бы зайти в него на часть портфеля, не более, а пока стараюсь собрать по максимому инфу что бы не пропустить важную новости которая может повлиять на мое инвестиционное решение.
Ничего личного, только бизнес-как научил меня шоколадный с порохоботами
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|