RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міллер: Газпром "негайно"
розпочинає процедуру...

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:43

А от гаранта мы слышим остаточне прощавай и свободу от российского газа , или он врет или же врет нафтогаз и зря нас пугает . Надеюсь на тарифе это не отразится , а то и так дровами приходится топить домик , газ очень дорогой стал после майдана .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 03.10.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:13

Второй танкер с российским сжиженным газом пришвартовался в Бостоне

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/03/2018 ... ?from=main

В порту американского Бостона пришвартовался танкер Provalys. Это следует из данных портала Marine Traffic, который отслеживает морскую навигацию. На нем, согласно данным Bloomberg, находится российский природный газ (СПГ), отправленный в США с «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа.
.
31 января судно вышло из бельгийского порта Зебрюгге. Bloomberg в конце января сообщал, что Provalys забрал партию сжиженного газа, которая прибыла во французский Дюнкерк из России. Оттуда, указывало агентство, танкер взял курс к восточному побережью США. В Бостоне, по данным Marine Traffic, танкер пришвартовался 1 марта.
.
Это вторая партия газа, которую Россия отправила США. 28 января в регазификационный терминал Everett Бостона вошел танкер Gaselys французской компании Engie. Он взял на борт груз из британского терминала Isle of Grain, куда заранее был доставлен СПГ, и совершил тем самым первую за три года поставку российского СПГ в США.



И у некоторых возникали вопросы, что Газпром будет делать с газом, тип закрыть пальчиком дырку скважины нельзя :?

Но похоже у газика есть ответ и на этот вопрос 8)

https://teknoblog.ru/2018/03/02/87617

У “Газпрома” возникла идея превратить месторождение в ПХГ

“Газпром” принял оригинальное решение: он намеревается использовать выработанное газовое месторождение в качестве подземного хранилища газа (ПХГ). Как сообщили в пресс-службе холдинга, речь о Вуктыльском месторождении, расположенном в Республике Коми.

Профильным подразделениям уже поручено подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Вуктыльское месторождение находится в завершающей стадии разработки. Добыча газа на нем ведется с 1968 года, к настоящему времени выработанность запасов составляет около 85%.
Михалыч
 
Заблокований
Повідомлень: 873
З нами з: 01.03.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:25

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

У местных "запоребриков" и михалычей подгорает))))
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 19.09.10
Подякував: 314 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:39

  BIGor написав:У местных "запоребриков" и михалычей подгорает))))


Не понял о чем Вы, я закидоны весеннего обострения не понимаю, но, я все о своем, мне кажется, что краткосрочно Украина даже может выиграть до конца 2019 г. еще что то с РФ, но в среднесрок и долгосрок на проливах если они будут надо газик подбирать, газпром выдержит, и в среднесрок и долгосрок построит/найдет новые пути поставки и рынки, я смотрю на газик как на интересную долгосрочную инвестицию.
Мое мнение, нефть это черное золото 20 века, а газ золото 21 века и восхождение газа на олимп только начинается, именно из за этого я слежу за данным сектором в мире и РФ в частности, других таких дешевый по мультипликаторам и перепроданных из за санкций и истерии вокруг газика и РФ акций в данном секторе я не знаю, мне лично газик на долгосрок нравится и я жду момента/пролива что бы зайти в него на часть портфеля, не более, а пока стараюсь собрать по максимому инфу что бы не пропустить важную новости которая может повлиять на мое инвестиционное решение.

Ничего личного, только бизнес-как научил меня шоколадный с порохоботами :)
Михалыч
 
Заблокований
Повідомлень: 873
З нами з: 01.03.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
R2 » Суб 03 бер, 2018 15:43
7 177
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 17:19
BBC
"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 12:11
17 656
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 17:10
lapay
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз" 1, 2, 3
R2 » Чет 01 бер, 2018 15:50
24 1351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 17:07
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4999)
03.03.2018 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.