Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Михалыч написав:

BIGor написав: У местных "запоребриков" и михалычей подгорает)))) У местных "запоребриков" и михалычей подгорает))))

Не понял о чем Вы, я закидоны весеннего обострения не понимаю, но, я все о своем, мне кажется, что краткосрочно Украина даже может выиграть до конца 2019 г. еще что то с РФ, но в среднесрок и долгосрок на проливах если они будут надо газик подбирать, газпром выдержит, и в среднесрок и долгосрок построит/найдет новые пути поставки и рынки, я смотрю на газик как на интересную долгосрочную инвестицию.Мое мнение, нефть это черное золото 20 века, а газ золото 21 века и восхождение газа на олимп только начинается, именно из за этого я слежу за данным сектором в мире и РФ в частности, других таких дешевый по мультипликаторам и перепроданных из за санкций и истерии вокруг газика и РФ акций в данном секторе я не знаю, мне лично газик на долгосрок нравится и я жду момента/пролива что бы зайти в него на часть портфеля, не более, а пока стараюсь собрать по максимому инфу что бы не пропустить важную новости которая может повлиять на мое инвестиционное решение.Ничего личного, только бизнес-как научил меня шоколадный с порохоботами