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Міллер: Газпром "негайно"
розпочинає процедуру...

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:40

  ceba написав:
  trololo написав:
  Михалыч написав:сами Европейцы руками своего Стокгольмского арбитража, начали ее на рынке газа причем как мне пока представляется они (ЕС) проиграют в любом случае будут ли они дальше закупать газ с РФ или с США начнут, да и Пу вчера не плохо выдал.


ватноголовые, это только у вас "суд" для галочки и является филиалом ФСБ
Высокий Суд Лондона конкретизировал вердикт от 29 марта 2017 г., вынесенный в пользу России по иску к Украине, поданному в связи с дефолтом дебитора по задолженности перед Российской Федерацией.


Кстати, если рашка возмущена "западным судом", который присудил Нафтогазу победу, то от этого решения Высокого Суда Лондона они тоже должны отказаться? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:49

  Sommer написав:
  Михалыч написав:...
Это вторая партия газа, которую Россия отправила США.


Замечательно врут россияне. Я смотрю, накал вранья у них все повышается и повышается.


Читайте не меня, а блумберг, хотя для Вас может и они не авторитет :wink:
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 05 бер, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:51

  trololo написав:
  Михалыч написав:Мое мнение, нефть это черное золото 20 века, а газ золото 21 века


а навоз - золото 22 века! :mrgreen:


Если Вы так считает :? это Ваше право, я так далеко не задумывался :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:25

  Михалыч написав:
  Sommer написав:
  Михалыч написав:...
Это вторая партия газа, которую Россия отправила США.


Замечательно врут россияне. Я смотрю, накал вранья у них все повышается и повышается.


Читайте не меня, а блумберг, хотя для Вас может и они не авторитет :wink:


Блумберг так и написал: "Россия отправила США"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:36

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

  Sommer написав:Блумберг так и написал: "Россия отправила США"?


Так и написал-вторая партия российского СПГ прибыла в Бостон :wink: через посредников, но Российский, значит их газ конкурентоспособен по цене и может конкурировать с СПГ из США даже на их рынке о чем я и писал/высказал свое мнение, не более, остальное Вы сами придумали выдергивая фразы/слова из контекста.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:39

  Михалыч написав:
  Sommer написав:Блумберг так и написал: "Россия отправила США"?


Так и написал-вторая партия российского СПГ прибыла в Бостон :wink: через посредников, но Российский, значит их газ конкурентоспособен по цене и может конкурировать с СПГ из США даже на их рынке о чем я и писал/высказал свое мнение, не более, остальное Вы сами придумали выдергивая фразы/слова из контекста.


Ты писал:
  Михалыч написав:Это вторая партия газа, которую Россия отправила США.


А теперь оказывается, что и не рашка отправила? Или отправила, но не в США? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:58

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

  Sommer написав:А теперь оказывается, что и не рашка отправила? Или отправила, но не в США?


Вы смотрите в книгу, видите фигу. Написало РБК, я лишь дал ссылку и скопировал текст статьи обозначив его курсивом, все адекватные люди понимают, что это не мои слова, а текст со статьи-ссылку на которую я был дал.

Пройдите по ссылку и убедитесь сами, есть там этот текст и эти слова которые Вы мне тыкаете, что я привел был курсивом или нет, мои это слова, или перепечатаны со статьи :wink:

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/03/2018 ... ?from=main

P.S. на всякий случай, если у вас в больничке не знают, что такое курсив - это наклонный текст которым обычно обозначают цитаты и перепечатки :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:30

  Михалыч написав:Написало РБК, я лишь дал ссылку и скопировал текст статьи обозначив его курсивом...

наверное для тех одесситов, у кого ссылки не открываются :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 01:16

  Yuri_T написав:
  Михалыч написав:Написало РБК, я лишь дал ссылку и скопировал текст статьи обозначив его курсивом...

наверное для тех одесситов, у кого ссылки не открываются :mrgreen:


Нет, для лентяев, которым лень открыть ссылку, кроме того, часто на finance.ua ссылки перестают работать (часть ссылки почему то теряется, остается только начало и конец) и перейти по ссылке не получается, поэтому скопировал текст статьи курсивом :)

P.S. просто музыка 8)

Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 05:49

  Михалыч написав:
  BIGor написав:У местных "запоребриков" и михалычей подгорает))))


Не понял о чем Вы, я закидоны весеннего обострения не понимаю, но, я все о своем, мне кажется, что краткосрочно Украина даже может выиграть до конца 2019 г. еще что то с РФ, но в среднесрок и долгосрок на проливах если они будут надо газик подбирать, газпром выдержит, и в среднесрок и долгосрок построит/найдет новые пути поставки и рынки, я смотрю на газик как на интересную долгосрочную инвестицию.
Мое мнение, нефть это черное золото 20 века, а газ золото 21 века и восхождение газа на олимп только начинается, именно из за этого я слежу за данным сектором в мире и РФ в частности, других таких дешевый по мультипликаторам и перепроданных из за санкций и истерии вокруг газика и РФ акций в данном секторе я не знаю, мне лично газик на долгосрок нравится и я жду момента/пролива что бы зайти в него на часть портфеля, не более, а пока стараюсь собрать по максимому инфу что бы не пропустить важную новости которая может повлиять на мое инвестиционное решение.

Ничего личного, только бизнес-как научил меня шоколадный с порохоботами :)

Теж придивляюсь до акцій Газпрому, спокушає досить пристойний розмір дивідентів 5.8%(Особливо якщо порівняти з ставками в $$$ в укр банках) але не більше 5% від корзини
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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