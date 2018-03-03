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Міллер: Газпром "негайно"
розпочинає процедуру...

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:54

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

  yanyura написав:Ключевые слова, даже в названии статьи, - "With Russian Gas".
Но для вас "словацкий газ" закупаемый Украиной всегда будет "добытым в Словакии".

Ви не розрізняєте географію і власника?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:29

  Михалыч написав:
Это вторая партия газа, которую Россия отправила США. 28 января в регазификационный терминал Everett Бостона вошел танкер Gaselys французской компании Engie. Он взял на борт груз из британского терминала Isle of Grain, куда заранее был доставлен СПГ, и совершил тем самым первую за три года поставку российского СПГ в США.

Вы пропустили все, что там писалось выше отрезка выделенного мною в цитате и к которой Вы прицепились, я считаю что это неточность автора, все мы люди, но автор четко пишет что газ российский но поставлялся непосредственно в США посредником.


Автор четко пишет, что газ поставлялся посредником и одновременно пишет, что газ отправляла рашка?

В общем все понятно с вашими источниками.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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