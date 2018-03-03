|
|
|
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:54
yanyura написав:
Ключевые слова, даже в названии статьи, - "With Russian Gas".
Но для вас "словацкий газ" закупаемый Украиной всегда будет "добытым в Словакии".
Ви не розрізняєте географію і власника?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5360
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:29
Михалыч написав:
Это вторая партия газа, которую Россия отправила США. 28 января в регазификационный терминал Everett Бостона вошел танкер Gaselys французской компании Engie. Он взял на борт груз из британского терминала Isle of Grain, куда заранее был доставлен СПГ, и совершил тем самым первую за три года поставку российского СПГ в США.
Вы пропустили все, что там писалось выше отрезка выделенного мною в цитате и к которой Вы прицепились, я считаю что это неточность автора, все мы люди, но автор четко пишет что газ российский но поставлялся непосредственно в США посредником
.
Автор четко пишет, что газ поставлялся посредником и одновременно пишет, что газ отправляла рашка?
В общем все понятно с вашими источниками.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1635
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|