Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Додано: Суб 10 бер, 2018 00:17

Sommer написав: yanyura написав: Sommer написав: И там написано, что его отправила РФ? Нет? Так к чему эта ссылка? И там написано, что его отправила РФ? Нет? Так к чему эта ссылка?

Ключевые слова, даже в названии статьи, - "With Russian Gas".

Ключевые слова, даже в названии статьи, - "WithGas".



Еще раз, ключевые слова должны были быть - "РФ отправила". Их там нет(c), как нет и строящихся в РФ СПГ-танкеров, как заявлял этот индивидуум. Еще раз, ключевые слова должны были быть - "РФ отправила". Их там нет(c), как нет и строящихся в РФ СПГ-танкеров, как заявлял этот индивидуум.

Вы мастер цепляться к словам, сути это не меняет, строятся для РФ, а вернее для Новатека 15 газовозов, первые уже переданы заказчику т.е. новатеку, остальные достроят в ближайшие пару лет, сути это не меняет, РФ/Новатек получит в скором времени все 15 газовозов, мало будет арендуют или дозакажут, а так же с газовозами получат возможность быть не привязанными в такой большой степени как сейчас к трубе и разнообразят пути поставок газа и список потребителей.Вот лично у меня нет больших сомнений, что они достроят в обусловленные ими сроки к 2020 году все заводы СПГ на Ямале, газовозы, а так же Турецкий поток и Силу Сибири в сторону Китая и к Тихому океану где так же построят на берегу заводы СПГ если Китай не будет забирать все объемы газа с трубы, правда тогда (если Китай не будет забирать все объемы) затраты останутся у Газпрома существенными где то до 2025-2026 г. в связи с необходимостью строительства заводов СПГ и газовозов, но в этом случае Газпром построит газопровод к Тихому океану и завод СПГ на берегу Тихого океана, а так же газовозы и получит полную независимость от трубы и конечного покупателя и сможет направлять свой СПГ туда где это выгодно не завися от трубы. У такого варианта есть и минус, я рассчитываю, что дивы с года 2020-2023 будут существенными по газику, я рассчитываю порядка от пол доллара на акцию, но тогда они перенесутся на год 2025-2028, я покупаю на долгосрок и меня такой вариант устроит тоже. Страны АТР огромный рынок, премиальный, цены выше чем в Европе, так что тогда рост дивов перенесется на пару лет, но они станут выше по окончанию строительства завода СПГ на берегу Тихого океана и окупят все затраты/ожидания конца строительства.P.S. для Вас как особо "одаренного" любящего цепляться к словам, поясню свою мысль, когда я пишу Газпром построит газовозы, я имею ввиду что закажет и получит их в свое распоряжение, а кто непосредственно будет строит по заказу газика российский завод или китайский или корейский сути не меняет, они их построят/изготовят для Газпрома и получит/владеть/распоряжаться ими будет Газпром.P.S. P.S. если в РФ случится оппа как у нас, да и Пу не вечен и заигрывания с лохторатом тоже, когда газ в РФ продается собственным потребителям в несколько раз дешевле чем на экспорт, я рассчитываю кроме того еще, что либо Пу придется отпустить внутренние цены, либо его приемникам, тогда дивы газика легко могут быть и по доллару на акцию, отсюда считаю на часть портфеля акции газика вполне можно прикупить.