Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

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Михалыч написав: Это вторая партия газа, которую Россия отправила США. 28 января в регазификационный терминал Everett Бостона вошел танкер Gaselys французской компании Engie. Он взял на борт груз из британского терминала Isle of Grain, куда заранее был доставлен СПГ, и совершил тем самым первую за три года поставку российского СПГ в США.
Вы пропустили все, что там писалось выше отрезка выделенного мною в цитате и к которой Вы прицепились, я считаю что это неточность автора, все мы люди, но автор четко пишет что газ российский но поставлялся непосредственно в США посредником.
Автор четко пишет, что газ поставлялся посредником и одновременно пишет, что газ отправляла рашка?
В общем все понятно с вашими источниками.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Михалыч написав: О, да, мне уже кумира нарисовали..... не читайте меня или РБК если не нравится, читайте блумберг, хотя для Вас думаю и они необъективны, если бы прочли, то увидели, что в США были аномальные морозы и цена газа скакнула у них в разы, так что ничего личного/имиджевого-только бизнес. Бало выгодно поставить в США, поставили в США, выгодно в страны АТР или ЕС, поставят туда, в этом плане СПГ отличная вещь не привязанная к трубе и конкретному покупателю.
Товарищ, что мне читать или смотреть я и без Вас знаю. Про аномальные морозы и запредельную цену в США можете заливать кому то другому. Вот график индекса генрихаб. Цена на газ действительно выросла, но не до такой степени как Вам нарисовал картинку Киселев.
Пошел попкорна приготовлю
P.S. а какие каналы адекватные посоветуете смотреть, пятый канал Шоколадного
Я написал про РБК. Хотите смотрите блумберг. Но вижу это против ваших идеологических убеждений.
otg написав:Я написал про РБК. Хотите смотрите блумберг. Но вижу это против ваших идеологических убеждений.
Я читаю блумберг, но не в одной из трех статей которые там были за последние пару месяцев посвященных поставкам российского СПГ в Бостон не было ни слова о том, что как вы утверждаете поставка производилось по демпинговым, невыгодным ценам или что это политические игры Кремля и Вы не удосужились привести источники откуда взяли такую смешную цену 100 $ или Вам о этом по пятому каналу шоколадного рассказали Впрочем, попкорна у меня много припасено будем посмотреть.
P.S. что там Вам рисует Киселев, я не в курсе, Вам виднее, видать Вам по работе приходится его смотреть, а мне он неинтересен
Sommer написав:И там написано, что его отправила РФ? Нет? Так к чему эта ссылка?
Ключевые слова, даже в названии статьи, - "With Russian Gas".
Еще раз, ключевые слова должны были быть - "РФ отправила". Их там нет(c), как нет и строящихся в РФ СПГ-танкеров, как заявлял этот индивидуум.
Вы мастер цепляться к словам, сути это не меняет, строятся для РФ, а вернее для Новатека 15 газовозов, первые уже переданы заказчику т.е. новатеку, остальные достроят в ближайшие пару лет, сути это не меняет, РФ/Новатек получит в скором времени все 15 газовозов, мало будет арендуют или дозакажут, а так же с газовозами получат возможность быть не привязанными в такой большой степени как сейчас к трубе и разнообразят пути поставок газа и список потребителей. Вот лично у меня нет больших сомнений, что они достроят в обусловленные ими сроки к 2020 году все заводы СПГ на Ямале, газовозы, а так же Турецкий поток и Силу Сибири в сторону Китая и к Тихому океану где так же построят на берегу заводы СПГ если Китай не будет забирать все объемы газа с трубы, правда тогда (если Китай не будет забирать все объемы) затраты останутся у Газпрома существенными где то до 2025-2026 г. в связи с необходимостью строительства заводов СПГ и газовозов, но в этом случае Газпром построит газопровод к Тихому океану и завод СПГ на берегу Тихого океана, а так же газовозы и получит полную независимость от трубы и конечного покупателя и сможет направлять свой СПГ туда где это выгодно не завися от трубы. У такого варианта есть и минус, я рассчитываю, что дивы с года 2020-2023 будут существенными по газику, я рассчитываю порядка от пол доллара на акцию, но тогда они перенесутся на год 2025-2028, я покупаю на долгосрок и меня такой вариант устроит тоже. Страны АТР огромный рынок, премиальный, цены выше чем в Европе, так что тогда рост дивов перенесется на пару лет, но они станут выше по окончанию строительства завода СПГ на берегу Тихого океана и окупят все затраты/ожидания конца строительства.
P.S. для Вас как особо "одаренного" любящего цепляться к словам, поясню свою мысль, когда я пишу Газпром построит газовозы, я имею ввиду что закажет и получит их в свое распоряжение, а кто непосредственно будет строит по заказу газика российский завод или китайский или корейский сути не меняет, они их построят/изготовят для Газпрома и получит/владеть/распоряжаться ими будет Газпром.
P.S. P.S. если в РФ случится оппа как у нас, да и Пу не вечен и заигрывания с лохторатом тоже, когда газ в РФ продается собственным потребителям в несколько раз дешевле чем на экспорт, я рассчитываю кроме того еще, что либо Пу придется отпустить внутренние цены, либо его приемникам, тогда дивы газика легко могут быть и по доллару на акцию, отсюда считаю на часть портфеля акции газика вполне можно прикупить.
yanyura написав:Ключевые слова, даже в названии статьи, - "With Russian Gas".
Еще раз, ключевые слова должны были быть - "РФ отправила". Их там нет(c), как нет и строящихся в РФ СПГ-танкеров, как заявлял этот индивидуум.
Вы мастер цепляться к словам, сути это не меняет, строятся для РФ, а вернее для Новатека 15 газовозов, первые уже переданы заказчику т.е. новатеку, остальные достроят в ближайшие пару лет, сути это не меняет, РФ/Новатек получит в скором времени все 15 газовозов, мало будет арендуют или дозакажут, а так же с газовозами получат возможность быть не привязанными в такой большой степени как сейчас к трубе и разнообразят пути поставок газа и список потребителей. Вот лично у меня нет больших сомнений, что они достроят в обусловленные ими сроки к 2020 году все заводы СПГ на Ямале, газовозы, а так же Турецкий поток и Силу Сибири в сторону Китая и к Тихому океану где так же построят на берегу заводы СПГ если Китай не будет забирать все объемы газа с трубы, правда тогда (если Китай не будет забирать все объемы) затраты останутся у Газпрома существенными где то до 2025-2026 г. в связи с необходимостью строительства заводов СПГ и газовозов, но в этом случае Газпром построит газопровод к Тихому океану и завод СПГ на берегу Тихого океана, а так же газовозы и получит полную независимость от трубы и конечного покупателя и сможет направлять свой СПГ туда где это выгодно не завися от трубы. У такого варианта есть и минус, я рассчитываю, что дивы с года 2020-2023 будут существенными по газику, я рассчитываю порядка от пол доллара на акцию, но тогда они перенесутся на год 2025-2028, я покупаю на долгосрок и меня такой вариант устроит тоже. Страны АТР огромный рынок, премиальный, цены выше чем в Европе, так что тогда рост дивов перенесется на пару лет, но они станут выше по окончанию строительства завода СПГ на берегу Тихого океана и окупят все затраты/ожидания конца строительства.
P.S. для Вас как особо "одаренного" любящего цепляться к словам, поясню свою мысль, когда я пишу Газпром построит газовозы, я имею ввиду что закажет и получит их в свое распоряжение, а кто непосредственно будет строит по заказу газика российский завод или китайский или корейский сути не меняет, они их построят/изготовят для Газпрома и получит/владеть/распоряжаться ими будет Газпром.
P.S. P.S. если в РФ случится оппа как у нас, да и Пу не вечен и заигрывания с лохторатом тоже, когда газ в РФ продается собственным потребителям в несколько раз дешевле чем на экспорт, я рассчитываю кроме того еще, что либо Пу придется отпустить внутренние цены, либо его приемникам, тогда дивы газика легко могут быть и по доллару на акцию, отсюда считаю на часть портфеля акции газика вполне можно прикупить.
что за хрень ты несешь, Михалыч? Какие паровозы? какие спг? путлер бл сказал что ракеты будут летать на ядерном топливе! он ни х не говорил про спг и паровозы, так что не сочиняй, Михалыч. "Чтобы в сторону не вильнула!"
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp написав:что за хрень ты несешь, Михалыч? Какие паровозы? какие спг? путлер бл сказал что ракеты будут летать на ядерном топливе! он ни х не говорил про спг и паровозы, так что не сочиняй, Михалыч. "Чтобы в сторону не вильнула!"
О, еще один с больнички с весенним обострением нарисовался у Вас там что в больничке, секта кокаято-Пу поклоняетесь, свой мозг включить не можете совсем и посмотреть на ситуацию в отрыве от пропаганды минстеця или РФ.
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 10 бер, 2018 02:18, всього редагувалось 1 раз.
Karp написав:что за хрень ты несешь, Михалыч? Какие паровозы? какие спг? путлер бл сказал что ракеты будут летать на ядерном топливе! он ни х не говорил про спг и паровозы, так что не сочиняй, Михалыч. "Чтобы в сторону не вильнула!"
О, еще один с больнички с весенним обострением нарисовался
в ігнор фсбешника
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)