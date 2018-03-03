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Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 бер, 2018 07:53
Михалыч для НОВАТЭКа часть из 15 газовозов покупают иностранные компании из Японии и Канады,если я не ошибаюсь. У вас здесь спор слепого с глухим.
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