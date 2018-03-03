Михалыч написав:
О, еще один с больнички с весенним обострением нарисовался
в ігнор фсбешника
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Додано: Суб 10 бер, 2018 02:16
в ігнор фсбешника
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Суб 10 бер, 2018 07:53
Михалыч для НОВАТЭКа часть из 15 газовозов покупают иностранные компании из Японии и Канады,если я не ошибаюсь. У вас здесь спор слепого с глухим.
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:22
Товарищ, звыняйтэ, но Вы здесь хвастались какой Вы крутой инвестор. Если Вы из графика который я Вам привел выше не понимаете по чем в США газ, то у меня возникают всякие нехорошие предположения о Ваших умственных способностях. Кстати картинка графика взята с одного из российских форекс, а не с шоколадного канала.
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:05
Михалыч россиянин из Омска рассказывает нам тут сказки, сколько он потерял из-за Майдана и что россия вперде!
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:12
BIGor
всегда с интересом читаю писателей, переигрывающих безумную толпу.
при всех катаклизмах, леманах и прочих бразерсах иметь +300% к 2013г...
потому, не мешайте слушать.
зы. Михалыч, может ты еще где пишешь? может и на английском? не жлобись, дай ссылки. поставлю в закладки и стану читателем
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:05
Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
1. Если вы интересуетесь форекс кухнями и что там кухни за графики выставляют, то у меня лично возникает вопрос о ваших умственных способностях
2. На Henry Hub в Луизинае цена на СПГ может быть одна, а на локальном рынке Бостона из за аномальных морозов и быстрого исчерпания запасов газа в Бостоне совершенно другая-намного больше и тут не помогут их газопроводы имеющие недостаточную пропускную способность о чем и писал блумберг если бы вы прочли ссылку которую на предыдущей странице форума выложили тут раньше, а доставить СПГ с Henry Hub в Луизиане в Бостон может не было возможности из за отсутствия банально незаконтрактованных газовозов или СПГ физически на Henry Hub который может быть немедленно отгружен покупателю-в данном случае газа торгуемого по фьючам на Henry Hub, цена на фьючерсном рынке показывает какова стоимость СПГ предполагается к к моменту экспирации/физической поставки, вы не удосужились уточнить это месячный, трехмесячный, полугодовой фьчь и когда дата его поставки, если бы вы торговали фьючами на биржах, то могли наблюдать что цена на физический актив который можно купить немедленно со склада может быть одна, а например на трехмесячные фьючи на этот товар другая, а на полугодовой третья, например если вы привели цену на полугодовой контракт эспирация/физическая поставка товара/СПГ по которому будет летом когда тепло и никаких экстремумов погодных/спроса не предполагается, то с какого перепугу цена по нему на СПГ должна быть сильно высокой, в таком случае цена на физический газ который можно забрать немедленно в условиях резкого роста спроса на физический газ и сокращения запасов из за погоды, может существенно и даже в разы отличаться от цены по фьчерсам с поставкой летом (если вы думаете что все что торгуется на бирже по фьючам есть в наличие физически в данный момент в частности СПГ на Henry Hub и по этой цене его можно забрать немедленно, то это тоже вызывает у меня вопросы о вашем умственном развитие).
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:36
Товарищ, я понимаю что Вы зарегистрировали очередной ник. Немного подчитали и решили в очередной раз блеснуть своим умищем. Только вот засада какая. Как бы Вы не пыжились, но продать газ дороже чем на генрихаб в данный момент вы не сможете. Кроме того как Вы уже могли удостоверится скачек был довольно кратковременным. Как думаете газовоз идет в США 1 день? Спасители вы наши Бостона
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:25
Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
Бог с ним с газом, тем более, что действительно диалог похож на общение глухого со слепым
Долго думали, что ответить или были заняты в сраче порохоботов между собой мне интересней сейчас больше другое, расскажите лучше, как там у вас прошло совещание порохоботов с шоколадным императором, я что то не пойму, что там у вас за срач сейчас в сети между собой, неужели из за телефона, и утечки в сеть инфы о встрече/фотки или руки на селфи одного из ботов на плече его шоколадного величества я что то не пойму из за чего срач то между вами, из за того, что произошла утечка инфы о "секретной" встрече порохоботов с шоколадным императором или из за того, что остальные порохоботы приревновали одного из своих к его шоколадному величеству- тип как он посмел пронести тел на встречу/посмел сделать селфи с шоколадным императором да еще положить руку ему на плечо/посмел выложить в сеть это селфи
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:41
Товарищ, Вы как всегда лепите горбатого. Это Вы несколько дней думали, ибо потрясающе обкакались. Инвестировать в газ и не разбираться что такое индекс генрихаб это надо умудриться. Да и в порохоботы Вы меня по своей тупости записываете. Я простой пересичный из провинции. Пишу на злободневные темы здесь. Как пользоваться той или иной картой, обсуждаю вопросы банковских услуг. В подобные темы этим захожу ради интереса. Просто по более Вас смотрю тот же РБК и блумберг. Поэтому более квалифицированно могу обломить таких умников как Вы так что звыняйтэ Вы опять обоср-ись
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:01
Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
Обломить, я бы сказал затролить, но и это Вы не в состояние, потому как тот же блумбер и РБК Вам не авторитет где пишут о взлете цены в Бостоне и невозможности оперативной доставки газа в Бостон в частности то же блумберг написал о отсутствие возможности физической поставки и мощностей газопроводов для поставки газа, что бы покрыть потребности Бостона, кроме того вы не указали нигде откуда взяли инфу о политических поставках по заниженной цене или убыточности их для РФ, а дали картинку с форекс кухни, да-для вас она видно авторитет, вы не понимаете разницу между ценой на форексе и локальными ценами на физический товар. Вы не удосужились написать откуда у вас инфа о убыточности данных поставок, откуда взяли что РФ поставило по сто баксов газ в бостон как вы утверждаете, откуда инфа о цене данного контракта, как по мне так Вы обломились как по Вам так я ну что же, бывают в жизни огорчения у всех
А по поводу обсуждения карт, вкладов и банковских услуг, так я ими тоже пользуюсь не припомню Вас среди форумчан в данных ветках, а вот импринтера и несколько других форумчан помню который знают зачастую банковские продукты лучше официальных представителей самих банков на форуме и исправляют для форумчан их ошибки которые представители тут иногда выдают/пишут.
На этом срач заканчиваю, оставайтесь при своем мнение, а я при своем. Мое мнение, объемы роста потребления газа в мире долгосрочно способны поглотить возможные поставки, перепроизводство на этом рынке маловероятно, отсюда можно прикупить в долгосрок Газпрома на часть портфеля за дешево в случае общего падения рынка или на существенных негативных новостях проливах/панике по Газпрому и который по мультипликаторам оценен по отношению к конкурентам очень дешево.
P.S. мне смешно было читать Ваше предыдущее сообщение, особенно, что вы похоже всерьез думаете, что по всему США цена газа как в Украине устанавливается правительством на всей территория страны или что цена все время равна той, что на генрихабе (может вы еще цену генрихаба на весь мир распространите), ну ну квалифицированный вы наш неумник обламыватель цена российского газа приближается к цене газа на генрихабе, а достроят они газопроводы к Тихому океану и если понадобится заводы СПГ то смогут конкурировать и с СПГ американским и прочих поставщиков на быстро развивающихся и премиальных рынках стран АТР (Китай, Япония, Ю. Корея, Пакистан, Индия и т.д).
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