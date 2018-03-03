Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Додано: Нед 11 бер, 2018 23:01

otg написав: Товарищ, Вы как всегда лепите горбатого. Это Вы несколько дней думали, ибо потрясающе обкакались. Инвестировать в газ и не разбираться что такое индекс генрихаб это надо умудриться. Да и в порохоботы Вы меня по своей тупости записываете. Я простой пересичный из провинции. Пишу на злободневные темы здесь. Как пользоваться той или иной картой, обсуждаю вопросы банковских услуг. В подобные темы этим захожу ради интереса. Просто по более Вас смотрю тот же РБК и блумберг. Поэтому более квалифицированно могу обломить таких умников как Вы так что звыняйтэ Вы опять обоср-ись Товарищ, Вы как всегда лепите горбатого. Это Вы несколько дней думали, ибо потрясающе обкакались. Инвестировать в газ и не разбираться что такое индекс генрихаб это надо умудриться. Да и в порохоботы Вы меня по своей тупости записываете. Я простой пересичный из провинции. Пишу на злободневные темы здесь. Как пользоваться той или иной картой, обсуждаю вопросы банковских услуг. В подобные темы этим захожу ради интереса. Просто по более Вас смотрю тот же РБК и блумберг. Поэтому более квалифицированно могу обломить таких умников как Вы так что звыняйтэ Вы опять обоср-ись

Обломить, я бы сказал затролить, но и это Вы не в состояние, потому как тот же блумбер и РБК Вам не авторитет где пишут о взлете цены в Бостоне и невозможности оперативной доставки газа в Бостон в частности то же блумберг написал о отсутствие возможности физической поставки и мощностей газопроводов для поставки газа, что бы покрыть потребности Бостона, кроме того вы не указали нигде откуда взяли инфу о политических поставках по заниженной цене или убыточности их для РФ, а дали картинку с форекс кухни, да-для вас она видно авторитет, вы не понимаете разницу между ценой на форексе и локальными ценами на физический товар. Вы не удосужились написать откуда у вас инфа о убыточности данных поставок, откуда взяли что РФ поставило по сто баксов газ в бостон как вы утверждаете, откуда инфа о цене данного контракта, как по мне так Вы обломилиськак по Вам так яну что же, бывают в жизни огорчения у всехА по поводу обсуждения карт, вкладов и банковских услуг, так я ими тоже пользуюсь не припомню Вас среди форумчан в данных ветках, а вот импринтера и несколько других форумчан помню который знают зачастую банковские продукты лучше официальных представителей самих банков на форуме и исправляют для форумчан их ошибки которые представители тут иногда выдают/пишут.На этом срач заканчиваю, оставайтесь при своем мнение, а я при своем. Мое мнение, объемы роста потребления газа в мире долгосрочно способны поглотить возможные поставки, перепроизводство на этом рынке маловероятно, отсюда можно прикупить в долгосрок Газпрома на часть портфеля за дешево в случае общего падения рынка или на существенных негативных новостях проливах/панике по Газпрому и который по мультипликаторам оценен по отношению к конкурентам очень дешево.P.S. мне смешно было читать Ваше предыдущее сообщение, особенно, что вы похоже всерьез думаете, что по всему США цена газа как в Украине устанавливается правительством на всей территория страны или что цена все время равна той, что на генрихабе (может вы еще цену генрихаба на весь мир распространите), ну ну квалифицированный вы наш неумник обламывательцена российского газа приближается к цене газа на генрихабе, а достроят они газопроводы к Тихому океану и если понадобится заводы СПГ то смогут конкурировать и с СПГ американским и прочих поставщиков на быстро развивающихся и премиальных рынках стран АТР (Китай, Япония, Ю. Корея, Пакистан, Индия и т.д).