Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

3xXx написав:

Обломить, я бы сказал затролить, но и это Вы не в состояние, потому как тот же блумбер и РБК Вам не авторитет где пишут о взлете цены в Бостоне и невозможности оперативной доставки газа в Бостон в частности то же блумберг написал о отсутствие возможности физической поставки и мощностей газопроводов для поставки газа, что бы покрыть потребности Бостона, кроме того вы не указали нигде откуда взяли инфу о политических поставках по заниженной цене или убыточности их для РФ, а дали картинку с форекс кухни, да-для вас она видно авторитет, вы не понимаете разницу между ценой на форексе и локальными ценами на физический товар. Вы не удосужились написать откуда у вас инфа о убыточности данных поставок, откуда взяли что РФ поставило по сто баксов газ в бостон как вы утверждаете, откуда инфа о цене данного контракта, как по мне так Вы обломились как по Вам так я ну что же, бывают в жизни огорчения у всехА по поводу обсуждения карт, вкладов и банковских услуг, так я ими тоже пользуюсь не припомню Вас среди форумчан в данных ветках, а вот импринтера и несколько других форумчан помню который знают зачастую банковские продукты лучше официальных представителей самих банков на форуме и исправляют для форумчан их ошибки которые представители тут иногда выдают/пишут.P.S. мне смешно было читать Ваше предыдущее сообщение, особенно, что вы похоже всерьез думаете, что по всему США цена газа как в Украине устанавливается правительством на всей территория страны только, что там она по всей территории США устанавливается не правительством, а равна той, что на генрихабе (может вы еще цену генрихаба на весь мир распространите), ну ну квалифицированный вы наш неумник обламыватель цена российского газа приближается к цене газа на генрихабе, а достроят они газопроводы к Тихому океану и если понадобится заводы СПГ то диверсифицируют рынок потребителей своего газа и смогут конкурировать с СПГ американским и прочих поставщиков на быстро развивающихся и премиальных рынках стран АТР (Китай, Япония, Ю. Корея, Пакистан, Индия и т.д), кроме того у Газпрома на мое мнение есть огромный резерв как я писал ранее нарастить прибыль за счет того, что отпустят цены для внутренних потребителей, которая сейчас значительно ниже, чем цена газа при поставке на экспорт, раньше или позже но им я думаю придется это сделать.P.S. P.S. газовоз идет не один день на что вам неоднократно указывалось, но трубопроводной мощности для доставки необходимого объема газа недостаточно оказалось, а газовозы возможно не могли доставить потому как были все ранее зафрахтованы и не было просто свободных для доставки с генрихада в бостон и да вот вам ссылка на официальный сайт, не украинский или российский, а официальный штатовский и убедитесь сами, что потребителям в США газ продается не по цене генрихабаболее того, выберите в табличке разные регионы/штаты США и убедитесь, что цена на газ для потребителей в разных штатах разная и может различаться в разы от штата к штату, может быть как больше чем в Луизиане где находится генрихаб, так и меньше например в Дакоте, причем больше всего у них за газ платит население т.о. на мое скромное мнение просто смешно ваше утверждение о том-что продать в США газ дороже чем на генрихабе якобы невозможно не умник вы наш, это вам не Украина где одинаковую цену для конечного потребителя газа на всю страну рисует правительство. В Украине, что в Киеве, что в Одессе, что в вашем мухосранске цена газа за куб для населения или ТЭК или бюджетных организаций будет одинаковая установленная властью по всей стране для данных категорий потребителей, а в штатах ситуация совершенно другая и у них нет у потребителя прямой привязки по всей стране к цене газа на генрихабе или волевому решению властей, цены по всей стране разные и могут отличаться в разы, в разных штатах.P.S. P.S. P.S. На этом срач заканчиваю, оставайтесь при своем мнение, а я при своем. Мое мнение, объемы роста потребления газа в мире долгосрочно способны поглотить возможные поставки, перепроизводство на этом рынке маловероятно, отсюда можно прикупить в долгосрок Газпрома на часть портфеля за дешево в случае общего падения рынка или на существенных негативных новостях проливах/панике по Газпрому который по мультипликаторам оценен по отношению к конкурентам очень дешево.