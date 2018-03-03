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розпочинає процедуру... Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... + Додати

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#<1 ... 10111213 Додано: Пон 12 бер, 2018 10:36 3xXx написав:

Обломить, я бы сказал затролить, но и это Вы не в состояние, потому как тот же блумбер и РБК Вам не авторитет где пишут о взлете цены в Бостоне и невозможности оперативной доставки газа в Бостон в частности то же блумберг написал о отсутствие возможности физической поставки и мощностей газопроводов для поставки газа, что бы покрыть потребности Бостона, кроме того вы не указали нигде откуда взяли инфу о политических поставках по заниженной цене или убыточности их для РФ, а дали картинку с форекс кухни, да-для вас она видно авторитет, вы не понимаете разницу между ценой на форексе и локальными ценами на физический товар. Вы не удосужились написать откуда у вас инфа о убыточности данных поставок, откуда взяли что РФ поставило по сто баксов газ в бостон как вы утверждаете, откуда инфа о цене данного контракта, как по мне так Вы обломились как по Вам так я ну что же, бывают в жизни огорчения у всех



А по поводу обсуждения карт, вкладов и банковских услуг, так я ими тоже пользуюсь не припомню Вас среди форумчан в данных ветках, а вот импринтера и несколько других форумчан помню который знают зачастую банковские продукты лучше официальных представителей самих банков на форуме и исправляют для форумчан их ошибки которые представители тут иногда выдают/пишут.







P.S. мне смешно было читать Ваше предыдущее сообщение, особенно, что вы похоже всерьез думаете, что по всему США цена газа как в Украине устанавливается правительством на всей территория страны только, что там она по всей территории США устанавливается не правительством, а равна той, что на генрихабе (может вы еще цену генрихаба на весь мир распространите), ну ну квалифицированный вы наш неумник обламыватель цена российского газа приближается к цене газа на генрихабе, а достроят они газопроводы к Тихому океану и если понадобится заводы СПГ то диверсифицируют рынок потребителей своего газа и смогут конкурировать с СПГ американским и прочих поставщиков на быстро развивающихся и премиальных рынках стран АТР (Китай, Япония, Ю. Корея, Пакистан, Индия и т.д), кроме того у Газпрома на мое мнение есть огромный резерв как я писал ранее нарастить прибыль за счет того, что отпустят цены для внутренних потребителей, которая сейчас значительно ниже, чем цена газа при поставке на экспорт, раньше или позже но им я думаю придется это сделать.





P.S. P.S. газовоз идет не один день на что вам неоднократно указывалось, но трубопроводной мощности для доставки необходимого объема газа недостаточно оказалось, а газовозы возможно не могли доставить потому как были все ранее зафрахтованы и не было просто свободных для доставки с генрихада в бостон и да вот вам ссылка на официальный сайт, не украинский или российский, а официальный штатовский и убедитесь сами, что потребителям в США газ продается не по цене генрихаба

https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_sum_lsum_dcu_SFL_m.htm

более того, выберите в табличке разные регионы/штаты США и убедитесь, что цена на газ для потребителей в разных штатах разная и может различаться в разы от штата к штату, может быть как больше чем в Луизиане где находится генрихаб, так и меньше например в Дакоте, причем больше всего у них за газ платит население т.о. на мое скромное мнение просто смешно ваше утверждение о том-что продать в США газ дороже чем на генрихабе якобы невозможно не умник вы наш, это вам не Украина где одинаковую цену для конечного потребителя газа на всю страну рисует правительство. В Украине, что в Киеве, что в Одессе, что в вашем мухосранске цена газа за куб для населения или ТЭК или бюджетных организаций будет одинаковая установленная властью по всей стране для данных категорий потребителей, а в штатах ситуация совершенно другая и у них нет у потребителя прямой привязки по всей стране к цене газа на генрихабе или волевому решению властей, цены по всей стране разные и могут отличаться в разы, в разных штатах.



P.S. P.S. P.S. На этом срач заканчиваю, оставайтесь при своем мнение, а я при своем. Мое мнение, объемы роста потребления газа в мире долгосрочно способны поглотить возможные поставки, перепроизводство на этом рынке маловероятно, отсюда можно прикупить в долгосрок Газпрома на часть портфеля за дешево в случае общего падения рынка или на существенных негативных новостях проливах/панике по Газпрому который по мультипликаторам оценен по отношению к конкурентам очень дешево. Обломить, я бы сказал затролить, но и это Вы не в состояние, потому как тот же блумбер и РБК Вам не авторитет где пишут о взлете цены в Бостоне и невозможности оперативной доставки газа в Бостон в частности то же блумберг написал о отсутствие возможности физической поставки и мощностей газопроводов для поставки газа, что бы покрыть потребности Бостона, кроме того вы не указали нигде откуда взяли инфу о политических поставках по заниженной цене или убыточности их для РФ, а дали картинку с форекс кухни, да-для вас она видно авторитет, вы не понимаете разницу между ценой на форексе и локальными ценами на физический товар. Вы не удосужились написать откуда у вас инфа о убыточности данных поставок, откуда взяли что РФ поставило по сто баксов газ в бостон как вы утверждаете, откуда инфа о цене данного контракта, как по мне так Вы обломились как по Вам так я ну что же, бывают в жизни огорчения у всехА по поводу обсуждения карт, вкладов и банковских услуг, так я ими тоже пользуюсь не припомню Вас среди форумчан в данных ветках, а вот импринтера и несколько других форумчан помню который знают зачастую банковские продукты лучше официальных представителей самих банков на форуме и исправляют для форумчан их ошибки которые представители тут иногда выдают/пишут.P.S. мне смешно было читать Ваше предыдущее сообщение, особенно, что вы похоже всерьез думаете, что по всему США цена газа как в Украине устанавливается правительством на всей территория страны только, что там она по всей территории США устанавливается не правительством, а равна той, что на генрихабе (может вы еще цену генрихаба на весь мир распространите), ну ну квалифицированный вы наш неумник обламыватель цена российского газа приближается к цене газа на генрихабе, а достроят они газопроводы к Тихому океану и если понадобится заводы СПГ то диверсифицируют рынок потребителей своего газа и смогут конкурировать с СПГ американским и прочих поставщиков на быстро развивающихся и премиальных рынках стран АТР (Китай, Япония, Ю. Корея, Пакистан, Индия и т.д), кроме того у Газпрома на мое мнение есть огромный резерв как я писал ранее нарастить прибыль за счет того, что отпустят цены для внутренних потребителей, которая сейчас значительно ниже, чем цена газа при поставке на экспорт, раньше или позже но им я думаю придется это сделать.P.S. P.S. газовоз идет не один день на что вам неоднократно указывалось, но трубопроводной мощности для доставки необходимого объема газа недостаточно оказалось, а газовозы возможно не могли доставить потому как были все ранее зафрахтованы и не было просто свободных для доставки с генрихада в бостон и да вот вам ссылка на официальный сайт, не украинский или российский, а официальный штатовский и убедитесь сами, что потребителям в США газ продается не по цене генрихабаболее того, выберите в табличке разные регионы/штаты США и убедитесь, что цена на газ для потребителей в разных штатах разная и может различаться в разы от штата к штату, может быть как больше чем в Луизиане где находится генрихаб, так и меньше например в Дакоте, причем больше всего у них за газ платит население т.о. на мое скромное мнение просто смешно ваше утверждение о том-что продать в США газ дороже чем на генрихабе якобы невозможно не умник вы наш, это вам не Украина где одинаковую цену для конечного потребителя газа на всю страну рисует правительство. В Украине, что в Киеве, что в Одессе, что в вашем мухосранске цена газа за куб для населения или ТЭК или бюджетных организаций будет одинаковая установленная властью по всей стране для данных категорий потребителей, а в штатах ситуация совершенно другая и у них нет у потребителя прямой привязки по всей стране к цене газа на генрихабе или волевому решению властей, цены по всей стране разные и могут отличаться в разы, в разных штатах.P.S. P.S. P.S. На этом срач заканчиваю, оставайтесь при своем мнение, а я при своем. Мое мнение, объемы роста потребления газа в мире долгосрочно способны поглотить возможные поставки, перепроизводство на этом рынке маловероятно, отсюда можно прикупить в долгосрок Газпрома на часть портфеля за дешево в случае общего падения рынка или на существенных негативных новостях проливах/панике по Газпрому который по мультипликаторам оценен по отношению к конкурентам очень дешево. Во сколько навоял умник. Ну в очередной раз мокну мордой в дерьмо. Во-первых я нигде не утверждал что поставки шли по 100 долл. Я лишь сказал что в США сейчас индекс генрихаб меньше сто долларов. А какая цена была, меньше сто долларов или больше не важно. Знаю лишь то что рассказывали ваши же эксперты. И нет ни какой логики с ними быть несогласными. Во-вторых покажите мне где я утверждал что в США розничная цена на газ такая же как генрихаб? Только вот какая засада. Ваш любимый Путин не числится в розничных продавцах газа ни в Бостоне ни в др. уголках США. Если он хочет продать газ в США то на общих основаниях на бирже. А биржевые цены вещь упрямая. Там не даш указания как у вас привыкли. Товарищ прапорщик остановите поезд. Поезд стой. Раз два. В третьих я не сказал что я гуру по картах или по банковским продуктам. Наоборот, например попал с Михайловским. Теперь ему должен уже 2 года А может не ему, не знаю Вы же только рассказываете про крутые инвестиции в газ. Хотя по газу не в зуб ногой, как оказалось. Вы б хоть действительно РБК смотрели. Например битву гуру фундаментального и технического анализа. Во сколько навоял умник. Ну в очередной раз мокну мордой в дерьмо.Во-первых я нигде не утверждал что поставки шли по 100 долл. Я лишь сказал что в США сейчас индекс генрихаб меньше сто долларов. А какая цена была, меньше сто долларов или больше не важно. Знаю лишь то что рассказывали ваши же эксперты. И нет ни какой логики с ними быть несогласными. Во-вторых покажите мне где я утверждал что в США розничная цена на газ такая же как генрихаб? Только вот какая засада. Ваш любимый Путин не числится в розничных продавцах газа ни в Бостоне ни в др. уголках США. Если он хочет продать газ в США то на общих основаниях на бирже. А биржевые цены вещь упрямая. Там не даш указания как у вас привыкли. Товарищ прапорщик остановите поезд. Поезд стой. Раз два.В третьих я не сказал что я гуру по картах или по банковским продуктам. Наоборот, например попал с Михайловским. Теперь ему должен уже 2 года А может не ему, не знаюВы же только рассказываете про крутые инвестиции в газ. Хотя по газу не в зуб ногой, как оказалось. Вы б хоть действительно РБК смотрели. Например битву гуру фундаментального и технического анализа. otg Повідомлень: 1767 З нами з: 14.08.16 Подякував: 38 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 11:05 Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... otg написав: Во сколько навоял умник. Ну в очередной раз мокну мордой в дерьмо. Во-первых я нигде не утверждал что поставки шли по 100 долл. Я лишь сказал что в США сейчас индекс генрихаб меньше сто долларов. А какая цена была, меньше сто долларов или больше не важно. Знаю лишь то что рассказывали ваши же эксперты. И нет ни какой логики с ними быть несогласными. Во-вторых покажите мне где я утверждал что в США розничная цена на газ такая же как генрихаб? Только вот какая засада. Ваш любимый Путин не числится в розничных продавцах газа ни в Бостоне ни в др. уголках США. Если он хочет продать газ в США то на общих основаниях на бирже. А биржевые цены вещь упрямая. Там не даш указания как у вас привыкли. Товарищ прапорщик остановите поезд. Поезд стой. Раз два. В третьих я не сказал что я гуру по картах или по банковским продуктам. Наоборот, например попал с Михайловским. Теперь ему должен уже 2 года А может не ему, не знаю Вы же только рассказываете про крутые инвестиции в газ. Хотя по газу не в зуб ногой, как оказалось. Вы б хоть действительно РБК смотрели. Например битву гуру фундаментального и технического анализа. Во сколько навоял умник. Ну в очередной раз мокну мордой в дерьмо. Во-первых я нигде не утверждал что поставки шли по 100 долл. Я лишь сказал что в США сейчас индекс генрихаб меньше сто долларов. А какая цена была, меньше сто долларов или больше не важно. Знаю лишь то что рассказывали ваши же эксперты. И нет ни какой логики с ними быть несогласными. Во-вторых покажите мне где я утверждал что в США розничная цена на газ такая же как генрихаб? Только вот какая засада. Ваш любимый Путин не числится в розничных продавцах газа ни в Бостоне ни в др. уголках США. Если он хочет продать газ в США то на общих основаниях на бирже. А биржевые цены вещь упрямая. Там не даш указания как у вас привыкли. Товарищ прапорщик остановите поезд. Поезд стой. Раз два. В третьих я не сказал что я гуру по картах или по банковским продуктам. Наоборот, например попал с Михайловским. Теперь ему должен уже 2 года А может не ему, не знаю Вы же только рассказываете про крутые инвестиции в газ. Хотя по газу не в зуб ногой, как оказалось. Вы б хоть действительно РБК смотрели. Например битву гуру фундаментального и технического анализа.



Да вам хоть сы в глаза, что Божья роса



1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.

2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.

3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"



P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за вас



P.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США

Да вам хоть сы в глаза, что Божья роса1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индексадля вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за васP.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США 3xXx Повідомлень: 63 З нами з: 11.03.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 12:05







1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.

2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.

3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"



P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за вас



P.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США



Товарищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газе Ну не смешите. Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо [quote="4318850:3xXx"]1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за васP.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах СШАТоварищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газеНу не смешите.Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо otg Повідомлень: 1767 З нами з: 14.08.16 Подякував: 38 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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