Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Додано: Пон 12 бер, 2018 12:05

[quote="4318850:3xXx"]1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за васP.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах СШАТоварищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газеНу не смешите.Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо