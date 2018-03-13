Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

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otg написав:Во сколько навоял умник. Ну в очередной раз мокну мордой в дерьмо. Во-первых я нигде не утверждал что поставки шли по 100 долл. Я лишь сказал что в США сейчас индекс генрихаб меньше сто долларов. А какая цена была, меньше сто долларов или больше не важно. Знаю лишь то что рассказывали ваши же эксперты. И нет ни какой логики с ними быть несогласными. Во-вторых покажите мне где я утверждал что в США розничная цена на газ такая же как генрихаб? Только вот какая засада. Ваш любимый Путин не числится в розничных продавцах газа ни в Бостоне ни в др. уголках США. Если он хочет продать газ в США то на общих основаниях на бирже. А биржевые цены вещь упрямая. Там не даш указания как у вас привыкли. Товарищ прапорщик остановите поезд. Поезд стой. Раз два. В третьих я не сказал что я гуру по картах или по банковским продуктам. Наоборот, например попал с Михайловским. Теперь ему должен уже 2 года А может не ему, не знаю Вы же только рассказываете про крутые инвестиции в газ. Хотя по газу не в зуб ногой, как оказалось. Вы б хоть действительно РБК смотрели. Например битву гуру фундаментального и технического анализа.
Да вам хоть сы в глаза, что Божья роса
1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир. 2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя. 3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"
P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за вас
P.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США
1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир. 2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя. 3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры"
P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за вас
P.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США
Товарищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газе Ну не смешите. Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо
otg написав:Товарищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газе Ну не смешите. Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо
Мда, тяжёлый случай. Вы не подумали даже что этот СПГ который пошел в Бостон ну никак не мог быть продан Украине, потому как Украина хотела/может купить Газпромовский газ трубопроводный и экспортировать газ за пределы РФ по трубопроводам согласно законодательству РФ имеет право только Газпром, а газ СПГ Новатека который ушел в Бостон в трубопровод не закачаешь, а его можно экспортировать за пределы РФ только газовозами, Украина не имеет СПГ терминалы для приема этого газа т.е. этот газ который ушел в Бостон не мог быть продан Украине ну никак. Если бы Вы смотрели РБК аналитические передачи, а не рассказы спекулянтов окучивающих лохов, то знали, что экспортировать газ по трубопроводам может только Газпром, а в Бостон пошел СПГ газ Новатека который в трубу не закачаешь ни физически потому как он жидкий(СПГ) ни в силу законодательства РФ, а Украина СПГ териминала для приема СПГ газа не имеет. Пытаясь перемазать меня дерьмом вы обмазались в нем сами.
Товарищ Вы опять лепите горбатого. Мне плевать какой руке вашего кумира принадлежит тот газ, речь о коммерческой выгодеVSполитике. Так я рассказываю Вам что газом торгуют не коммерсанты, а политические негодяи. И речь не про коммерческую выгоду, а про политику.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что процесс расторжения контрактов между российской компанией и "Нафтогазом" займет до двух лет. https://ria.ru/economy/20180314/1516337473.html
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
ЕС на стороне Украины В Европейском союзе также отреагировали на спор российской и украинской компаний о поставках "голубого топлива". Как отметила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, "Газпрому" необходимо выполнить договорные обязательства перед украинской стороной. "Мы обсуждали недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно действует в этом направлении", — сказала она.
Она также сообщила, что Брюссель работает над возобновлением трехсторонних переговоров по транзиту. По мнению представителей Евросоюза, эти переговоры могут стать "эффективным инструментом урегулирования разногласий". В украинском МИД также подтвердили подготовку к трехсторонней встрече. https://ria.ru/economy/20180314/1516304924.html
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp написав:Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/15/634988/
іншi постачальникі хорошо известны и давно себя прекрасно зарекомендовали это постачальникі из Польши и Словакии.