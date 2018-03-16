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Міллер: Газпром "негайно"
розпочинає процедуру...

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:05

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

  otg написав:Во сколько навоял умник. Ну в очередной раз мокну мордой в дерьмо. Во-первых я нигде не утверждал что поставки шли по 100 долл. Я лишь сказал что в США сейчас индекс генрихаб меньше сто долларов. А какая цена была, меньше сто долларов или больше не важно. Знаю лишь то что рассказывали ваши же эксперты. И нет ни какой логики с ними быть несогласными. Во-вторых покажите мне где я утверждал что в США розничная цена на газ такая же как генрихаб? Только вот какая засада. Ваш любимый Путин не числится в розничных продавцах газа ни в Бостоне ни в др. уголках США. Если он хочет продать газ в США то на общих основаниях на бирже. А биржевые цены вещь упрямая. Там не даш указания как у вас привыкли. Товарищ прапорщик остановите поезд. Поезд стой. Раз два. В третьих я не сказал что я гуру по картах или по банковским продуктам. Наоборот, например попал с Михайловским. Теперь ему должен уже 2 года А может не ему, не знаю Вы же только рассказываете про крутые инвестиции в газ. Хотя по газу не в зуб ногой, как оказалось. Вы б хоть действительно РБК смотрели. Например битву гуру фундаментального и технического анализа.


Да вам хоть сы в глаза, что Божья роса :mrgreen:

1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.
2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.
3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса :) для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры" :mrgreen:

P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за вас :wink:

P.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:05

[quote="4318850:3xXx"]



1. Пу это по ходу ваш кумир иначе вы бы столько ему времени не уделяли, ничего из того что я писал не дает основание вам утверждать, что он мой кумир.
2. Похоже шоколадный со своей формулой Ротердам + у вас в голове все перемешал, если оптовая цена на физический газ не может отличаться на разных локальных рынках США как вы утверждаете то и не может отличаться на высоко конкурентном рынке США розничная цена в разных штатах в разы для конечного потребителя.
3. Лично мне плевать каким инвестором вы меня считаете, я не утверждал, что я крутой инвестор, я считаю себя успешным потому как за десять лет утроил в СКВ свой капитал и сумел заработать больше индекса для вас походу крутой инвестор это шоколадный и наши чинуши "крипто миллионеры" :mrgreen:

P.S. не смотрю битву аналитиков на РБК, потому как я покупаю только в долгую, а они в данной передаче играют в краткосрочные спекуляции и дают краткосрочные прогнозы, выясняют между собой, кто круче на краткосрочных прогнозах/спекуляциях, это не мое, кроме того мое мнение, эта битва ориентирована на то что бы загнать лохов/зрителей в спекуляции, а аналитики, куклы, брокеры и инвест дома с биржами заработают на лохах минимум на комиссиях, а максимум скушав их депозиты. Может если вы лично слушая их советы сумели не слить депозит, а заработать в течение пары тройки лет больше индекса занимаясь спекуляциями, то рад за вас

P.S. P.S. а вот вам таблица со спотовыми оптовыми ценами на физический газ взятые не с российского или украинского источника, а с официального штатовского сайта ссылку на который я вам кидал ранее, убедитесь сами, что оптовые спотовые цены на физический газ в разных регионах США разнятся и существенно от региона к региону и не имеют прямой привязки к цене на генрихабе в Луизиане, как по мне вы насмотрелись битв аналитиков, у вас все перемешалось в голове и вы начали путать торгуемый на бирже рынок фьючей-бумажный газ и спотовый/оптовый рынок физического газа в разных регионах США

Товарищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газе :) Ну не смешите. :) Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:43

  3xXx написав:
  otg написав:Товарищ так я не пойму что Вы мне пытаетесь доказать? Что Ваш кумир заработал на том газе Ну не смешите. Хотите Вы этого или нет, продать газ в Украину по 270 было гораздо выгоднее. Так что Вы сами себя мокаете мордой в дерьмо


Мда, тяжёлый случай. Вы не подумали даже что этот СПГ который пошел в Бостон ну никак не мог быть продан Украине, потому как Украина хотела/может купить Газпромовский газ трубопроводный и экспортировать газ за пределы РФ по трубопроводам согласно законодательству РФ имеет право только Газпром, а газ СПГ Новатека который ушел в Бостон в трубопровод не закачаешь, а его можно экспортировать за пределы РФ только газовозами, Украина не имеет СПГ терминалы для приема этого газа т.е. этот газ который ушел в Бостон не мог быть продан Украине ну никак. Если бы Вы смотрели РБК аналитические передачи, а не рассказы спекулянтов окучивающих лохов, то знали, что экспортировать газ по трубопроводам может только Газпром, а в Бостон пошел СПГ газ Новатека который в трубу не закачаешь ни физически потому как он жидкий(СПГ) ни в силу законодательства РФ, а Украина СПГ териминала для приема СПГ газа не имеет.
Пытаясь перемазать меня дерьмом вы обмазались в нем сами.
Товарищ Вы опять лепите горбатого. :) Мне плевать какой руке вашего кумира принадлежит тот газ, речь о коммерческой выгодеVSполитике. Так я рассказываю Вам что газом торгуют не коммерсанты, а политические негодяи. И речь не про коммерческую выгоду, а про политику.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:33

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что процесс расторжения контрактов между российской компанией и "Нафтогазом" займет до двух лет.
https://ria.ru/economy/20180314/1516337473.html
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:40

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

ЕС на стороне Украины
В Европейском союзе также отреагировали на спор российской и украинской компаний о поставках "голубого топлива". Как отметила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, "Газпрому" необходимо выполнить договорные обязательства перед украинской стороной.
"Мы обсуждали недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно действует в этом направлении", — сказала она.

Она также сообщила, что Брюссель работает над возобновлением трехсторонних переговоров по транзиту. По мнению представителей Евросоюза, эти переговоры могут стать "эффективным инструментом урегулирования разногласий". В украинском МИД также подтвердили подготовку к трехсторонней встрече.
https://ria.ru/economy/20180314/1516304924.html
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/15/634988/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:41

  Karp написав:Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/15/634988/
іншi постачальникі хорошо известны и давно себя прекрасно зарекомендовали это постачальникі из Польши и Словакии.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:10

  ceba написав:
  Karp написав:Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/15/634988/
іншi постачальникі хорошо известны и давно себя прекрасно зарекомендовали это постачальникі из Польши и Словакии.
Так вы могли бы тоже выйти с предложением... :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:18

  Karp написав:
  ceba написав:
  Karp написав:Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/15/634988/
іншi постачальникі хорошо известны и давно себя прекрасно зарекомендовали это постачальникі из Польши и Словакии.
Так вы могли бы тоже выйти с предложением... :mrgreen:
а смысл?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:47

ceba конкуренція, однако... 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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