Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

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Никакой конкуренции. Блеф и игра на нервах в попытке снизить цену. Газ и нефть только выкачивают из недр Земли, с каждым годом все больше и больше. Лет 15 назад был тренд биотопливо, биогаз, пеллеты. Сейчас СЭС и ветряк с электрокаром. Но все хотели бы иметь газ и нефть.
Никакой конкуренции. Блеф и игра на нервах в попытке снизить цену. Газ и нефть только выкачивают из недр Земли, с каждым годом все больше и больше. Лет 15 назад был тренд биотопливо, биогаз, пеллеты. Сейчас СЭС и ветряк с электрокаром. Но все хотели бы иметь газ и нефть.
да наверное все хотят иметь... кто газ, кто покупателя газа, кто продавца... Но все по-разному. Кто-то сильно хочет иметь покупателя, кто-то не очень сильно продавца... Конкуренция
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Германия нанесла России удар ниже пояса. Крупнейший европейский потребитель энергоносителей, готов к постепенному отказу от их закупок из рассии Уже сегодня альтернативные возобновляемые источники обеспечивают порядка 33% энергопотребления Германии. К 2030 г. этот показатель должен увеличиться до 66%. https://utro.ru/economics/2018/03/14/1353749.shtml
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)