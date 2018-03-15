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Міллер: Газпром "негайно"
розпочинає процедуру...

Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24

  Karp написав:ceba конкуренція, однако... 8)
Никакой конкуренции. Блеф и игра на нервах в попытке снизить цену. Газ и нефть только выкачивают из недр Земли, с каждым годом все больше и больше. Лет 15 назад был тренд биотопливо, биогаз, пеллеты. Сейчас СЭС и ветряк с электрокаром. Но все хотели бы иметь газ и нефть.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:18

  ceba написав:
  Karp написав:ceba конкуренція, однако... 8)
Никакой конкуренции. Блеф и игра на нервах в попытке снизить цену. Газ и нефть только выкачивают из недр Земли, с каждым годом все больше и больше. Лет 15 назад был тренд биотопливо, биогаз, пеллеты. Сейчас СЭС и ветряк с электрокаром. Но все хотели бы иметь газ и нефть.

да наверное все хотят иметь...
кто газ, кто покупателя газа, кто продавца...
Но все по-разному. Кто-то сильно хочет иметь покупателя, кто-то не очень сильно продавца... Конкуренция :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:33

Re: Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...

Германия нанесла России удар ниже пояса. Крупнейший европейский потребитель энергоносителей, готов к постепенному отказу от их закупок из рассии 8)
Уже сегодня альтернативные возобновляемые источники обеспечивают порядка 33% энергопотребления Германии. К 2030 г. этот показатель должен увеличиться до 66%.
https://utro.ru/economics/2018/03/14/1353749.shtml
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:23

  Karp написав:
  ceba написав:
  Karp написав:ceba конкуренція, однако... 8)
Никакой конкуренции. Блеф и игра на нервах в попытке снизить цену. Газ и нефть только выкачивают из недр Земли, с каждым годом все больше и больше. Лет 15 назад был тренд биотопливо, биогаз, пеллеты. Сейчас СЭС и ветряк с электрокаром. Но все хотели бы иметь газ и нефть.

да наверное все хотят иметь...
кто газ, кто покупателя газа, кто продавца...
Но все по-разному. Кто-то сильно хочет иметь покупателя, кто-то не очень сильно продавца... Конкуренция :mrgreen:
Кто то держится за трубу,но она после 2019 пойдет в лом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:17

  ceba написав:
  Karp написав:да наверное все хотят иметь...
кто газ, кто покупателя газа, кто продавца...
Но все по-разному. Кто-то сильно хочет иметь покупателя, кто-то не очень сильно продавца... Конкуренция :mrgreen:
Кто то держится за трубу,но она после 2019 пойдет в лом.

Вас послушать так всё пойдет в лом... останется на Земле только хутин и рассея :mrgreen: а нет вот еще гаспром :mrgreen:
мы хоть за трубу держимся, а вы за хобот хутина, так что не усердствуйте там, а то с дури... поломаете основной элемент государства рассейскаго 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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