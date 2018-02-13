Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАТ "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську "трубу" - критична.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:31
Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську "трубу" - критична.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:31
походу у газпрома самого не хватает газа потому решили сделать подсирон и раскрутку уйла одновременно.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:36
по красоте ребята из Нафтогаза поджимают Газпром. Просто аплодисменты
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:48
вы смеётесь ??? У них не хватает ???
Всё просто - во-первых месть за Стокгольм (вон Миллер уже анонсировал немедленное расторжение контрактов на поставку и на транзит газа). Во-вторых, финт с возвратом предоплаты весьма прост: по контракту они должны были бы поставлять нам несколько ниже 300 дол./тыс. кубов (нефть подешевела слегка), а в Европе из-за холодов уже 600 дол./тыс. кубов - вот и решили нас прокинуть якобы из-за неподписания какого-то допника. В третьих, увидели нашу погоду + невысокие запасы и решили временно остановить транзит, чтобы НГ своим газом наполнил транзитные трубы в период увеличения внутреннего потребления. Понятно, что 600 дол. в Европе манят, и вскоре транзит в Европу запустят, но надо же насолить противным украинцам !!!
Ничего личного - чисто политика
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:54
Миллер за 1 день сделал больше для энергетической независимости Украины, чем "реформаторы" за всё время
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:36
Ура :) спасибо Газпрому. Скоро разворовывть у нас будет нечего. Хоть страной наконец то займутся.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:46
Больше антирекламы, чем Россия делает сама для себя, не может сделать ни один политтехнолог, ни один пропагандистский ресурс )))
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:48
Re: Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську..
Кипит их разум возмущённый!!!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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