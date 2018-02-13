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Укртрансгаз заявляє, що ситуація
на вході в українську...

Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:31

Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАТ "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську "трубу" - критична.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:31

походу у газпрома самого не хватает газа потому решили сделать подсирон и раскрутку уйла одновременно.
dima482
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:36

по красоте ребята из Нафтогаза поджимают Газпром. Просто аплодисменты
redmax84
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:48

  dima482 написав:походу у газпрома самого не хватает газа потому решили сделать подсирон и раскрутку уйла одновременно.


вы смеётесь ??? У них не хватает ???
Всё просто - во-первых месть за Стокгольм (вон Миллер уже анонсировал немедленное расторжение контрактов на поставку и на транзит газа). Во-вторых, финт с возвратом предоплаты весьма прост: по контракту они должны были бы поставлять нам несколько ниже 300 дол./тыс. кубов (нефть подешевела слегка), а в Европе из-за холодов уже 600 дол./тыс. кубов - вот и решили нас прокинуть якобы из-за неподписания какого-то допника. В третьих, увидели нашу погоду + невысокие запасы и решили временно остановить транзит, чтобы НГ своим газом наполнил транзитные трубы в период увеличения внутреннего потребления. Понятно, что 600 дол. в Европе манят, и вскоре транзит в Европу запустят, но надо же насолить противным украинцам !!!
Ничего личного - чисто политика :evil:
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Миллер за 1 день сделал больше для энергетической независимости Украины, чем "реформаторы" за всё время
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нет газа в Сибири уже
finuser160
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:36

Да... Дело - труба...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:36

Ура :) спасибо Газпрому. Скоро разворовывть у нас будет нечего. Хоть страной наконец то займутся.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:46

Больше антирекламы, чем Россия делает сама для себя, не может сделать ни один политтехнолог, ни один пропагандистский ресурс )))
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:48

Re: Укртрансгаз заявляє, що ситуація на вході в українську..

  myshapiton написав:Больше антирекламы, чем Россия делает сама для себя, не может сделать ни один политтехнолог, ни один пропагандистский ресурс )))

Кипит их разум возмущённый!!!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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