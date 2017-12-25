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ЄК: ситуація між Газпромом
і Нафтогазом викликає...

ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:59

ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...

Пропонуємо до обговорення:
Поточна ситуація між "Газпромом" і "Нафтогазом України" щодо поставок газу з Росії в Україну викликає побоювання не тільки щодо поставок газу, але і, можливо, також транзиту газу до Євросоюзу, йдеться в заяві Єврокомісії.

Дивися повний текст ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає побоювання щодо надійності транзиту газу з РФ до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:59

Нафтогаз красавцы :) Отфутболили мяч на российскую сторону поля и кричат: "Товарищ судья, они не хотят играть!" )))

Россияне слишком сильно уверовали в то, что они самые хитрые )))
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:12

В любой непонятной ситуации выражай "обеспокоенность"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:13

"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, - заявил председатель правления Газпром Алексей Миллер.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:46

  ceba написав:"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, - заявил председатель правления Газпром Алексей Миллер.

Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:48

Европе уже надоели разборки газпрома и нафтогаза,они хотят стабильности в поставках,а не истерические заявления поставщика и транзитера.Из этого следует,что контракт будет разорван и никто за Украину слова не замолвит.В этом заслуга наших "керманычей".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:49

  myshapiton написав:
  ceba написав:"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, - заявил председатель правления Газпром Алексей Миллер.

Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.
следующая зима не за горами.С момента подачи в суд о разрыве договора от 2009 года на транзит и поставку газа ...
замораживается все предыдущие решения данного суда до его разрешения по иску о разрыве. то есть до окончания договора! Дело долгое и хлопотное с апелляциями и заморочками.. Это всего 1 год и 10 месячишек.
Ну значит транзит Газпром будет гнать по их заявкам и оплачивать транзит, а газ "Нафте" не будум продавать... как и было до подачи в арбитраж исков двух первых... Всё обнулили...
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:58

  sena_2008atp написав:Европе уже надоели разборки газпрома и нафтогаза,они хотят стабильности в поставках,а не истерические заявления поставщика и транзитера.Из этого следует,что контракт будет разорван и никто за Украину слова не замолвит.В этом заслуга наших "керманычей".


Хочу напомнить зрадофилу, что по решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан покупать газ у Газпрома.

Т.е. россияне еще и нарушают, отказываясь поставлять газ.

Хотите еще штрафов? Их будет. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:13

  Sommer написав:
  sena_2008atp написав:Европе уже надоели разборки газпрома и нафтогаза,они хотят стабильности в поставках,а не истерические заявления поставщика и транзитера.Из этого следует,что контракт будет разорван и никто за Украину слова не замолвит.В этом заслуга наших "керманычей".


Хочу напомнить зрадофилу, что по решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан покупать газ у Газпрома.

Т.е. россияне еще и нарушают, отказываясь поставлять газ.

Хотите еще штрафов? Их будет. :mrgreen:
вот и покупайте газ в стокгольмском суде.
ceba
 
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