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ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Поточна ситуація між "Газпромом" і "Нафтогазом України" щодо поставок газу з Росії в Україну викликає побоювання не тільки щодо поставок газу, але і, можливо, також транзиту газу до Євросоюзу, йдеться в заяві Єврокомісії.
Дивися повний текст ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає побоювання щодо надійності транзиту газу з РФ до Європи
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R2
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:59
Нафтогаз красавцы :) Отфутболили мяч на российскую сторону поля и кричат: "Товарищ судья, они не хотят играть!" )))
Россияне слишком сильно уверовали в то, что они самые хитрые )))
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myshapiton
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:12
В любой непонятной ситуации выражай "обеспокоенность"
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Грйс-мэн
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:13
"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, - заявил председатель правления Газпром Алексей Миллер.
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ceba
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:46
ceba написав:
"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, - заявил председатель правления Газпром Алексей Миллер.
Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.
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myshapiton
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:48
Европе уже надоели разборки газпрома и нафтогаза,они хотят стабильности в поставках,а не истерические заявления поставщика и транзитера.Из этого следует,что контракт будет разорван и никто за Украину слова не замолвит.В этом заслуга наших "керманычей".
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:49
myshapiton написав: ceba написав:
"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, - заявил председатель правления Газпром Алексей Миллер.
Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.
следующая зима не за горами.С момента подачи в суд о разрыве договора от 2009 года на транзит и поставку газа ...
замораживается все предыдущие решения данного суда до его разрешения по иску о разрыве. то есть до окончания договора! Дело долгое и хлопотное с апелляциями и заморочками.. Это всего 1 год и 10 месячишек.
Ну значит транзит Газпром будет гнать по их заявкам и оплачивать транзит, а газ "Нафте" не будум продавать... как и было до подачи в арбитраж исков двух первых... Всё обнулили...
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ceba
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:58
sena_2008atp написав:
Европе уже надоели разборки газпрома и нафтогаза,они хотят стабильности в поставках,а не истерические заявления поставщика и транзитера.Из этого следует,что контракт будет разорван и никто за Украину слова не замолвит.В этом заслуга наших "керманычей".
Хочу напомнить зрадофилу, что по решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан покупать газ у Газпрома.
Т.е. россияне еще и нарушают, отказываясь поставлять газ.
Хотите еще штрафов? Их будет.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:13
Sommer написав: sena_2008atp написав:
Европе уже надоели разборки газпрома и нафтогаза,они хотят стабильности в поставках,а не истерические заявления поставщика и транзитера.Из этого следует,что контракт будет разорван и никто за Украину слова не замолвит.В этом заслуга наших "керманычей".
Хочу напомнить зрадофилу, что по решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан покупать газ у Газпрома.
Т.е. россияне еще и нарушают, отказываясь поставлять газ.
Хотите еще штрафов? Их будет.
вот и покупайте газ в стокгольмском суде.
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ceba
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