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ЄК: ситуація між Газпромом
і Нафтогазом викликає...

ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:01

  Sommer написав: Хочу напомнить зрадофилу, что по решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан покупать газ у Газпрома. Т.е. россияне еще и нарушают, отказываясь поставлять газ. Хотите еще штрафов? Их будет.

В решении суда Нафтогаз обязан купить у Газпрома 5 млрд. м3 газа. А вот, что Газпром обязан продать не читал. Просветите.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:01

  ceba написав:
  myshapiton написав:Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.
следующая зима не за горами.С момента подачи в суд о разрыве договора от 2009 года на транзит и поставку газа ...
замораживается все предыдущие решения данного суда до его разрешения по иску о разрыве. то есть до окончания договора! Дело долгое и хлопотное с апелляциями и заморочками.. Это всего 1 год и 10 месячишек.
Ну значит транзит Газпром будет гнать по их заявкам и оплачивать транзит, а газ "Нафте" не будум продавать... как и было до подачи в арбитраж исков двух первых... Всё обнулили...

  mikola963 написав:В решении суда Нафтогаз обязан купить у Газпрома 5 млрд. м3 газа. А вот, что Газпром обязан продать не читал. Просветите.

Я в другой новости уже комментировал, что похоже будет следующий иск. Нафтогаз будет требовать компенсировать потери от невыполнения решений арбитража Газпромом. А Газпром будет пытаться разорвать контракт.

Я считаю, что Стокгольм теперь сам должен трактовать свое решение о том, должен Газпром продавать газ или нет.

Скажем прямо, у Газпрома, который показал убытки, сейчас нет денег платить Нафтогазу. Этот фокус они придумали, чтобы потянуть время. Если сейчас заплатят, то Украина вложит в газодобычу и это им совсем невыгодно.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:14

Re: ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...

  Каргал написав:А тут еще решение к удилению всех не со ссылкой на "шведское право" согласно которому заключался контракт, а со ссылкой на тяжелое положение Украины. Вы конечно главные во вселенной , но сейчас пол европы, точнее все кто заключал контракты согласно "шведскому праву" судорожно ищут когда в нем появились статья о тяжелом положении контрагента, и не стоит ли пока не поздно перезаключить контракты. Прецедент такое дело....

Виходить, Газпром і нігтя Нафтогаза не вартий, раз його аргументи важливіші за шведське право. Блін, кругом зрада - англійці за Юкос насипали, шведи за Нафтогаз. Треба в усіх міжнародних контрактах прописувати Московський апеляційний суд - самий чесний суд в світі! :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:16

Re: ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...

  mikola963 написав:В решении суда Нафтогаз обязан купить у Газпрома 5 млрд. м3 газа. А вот, что Газпром обязан продать не читал. Просветите.

Вершина хитродупості - раз не написано, що повинні продавати - значить, продавати не будемо. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:32

  mikola963 написав:
  Sommer написав: Хочу напомнить зрадофилу, что по решению Стокгольмского арбитража Нафтогаз обязан покупать газ у Газпрома. Т.е. россияне еще и нарушают, отказываясь поставлять газ. Хотите еще штрафов? Их будет.

В решении суда Нафтогаз обязан купить у Газпрома 5 млрд. м3 газа. А вот, что Газпром обязан продать не читал. Просветите.

Не. Решение ж должно быть выполнимо, если оно для нафтогаза невыполнимо то он ниче не обязан. Другое дело что я не помню чтобы стокгольмский арбитраж указал закрыть сделку именно в марте или какой конкретно датой, там значиться покупка в календарный год. Вроде ж так?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:39

  myshapiton написав:
  ceba написав:
  myshapiton написав:Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.
следующая зима не за горами.С момента подачи в суд о разрыве договора от 2009 года на транзит и поставку газа ...
замораживается все предыдущие решения данного суда до его разрешения по иску о разрыве. то есть до окончания договора! Дело долгое и хлопотное с апелляциями и заморочками.. Это всего 1 год и 10 месячишек.
Ну значит транзит Газпром будет гнать по их заявкам и оплачивать транзит, а газ "Нафте" не будум продавать... как и было до подачи в арбитраж исков двух первых... Всё обнулили...

  mikola963 написав:В решении суда Нафтогаз обязан купить у Газпрома 5 млрд. м3 газа. А вот, что Газпром обязан продать не читал. Просветите.

Я в другой новости уже комментировал, что похоже будет следующий иск. Нафтогаз будет требовать компенсировать потери от невыполнения решений арбитража Газпромом. А Газпром будет пытаться разорвать контракт.

Я считаю, что Стокгольм теперь сам должен трактовать свое решение о том, должен Газпром продавать газ или нет.

Скажем прямо, у Газпрома, который показал убытки, сейчас нет денег платить Нафтогазу. Этот фокус они придумали, чтобы потянуть время. Если сейчас заплатят, то Украина вложит в газодобычу и это им совсем невыгодно.
В споре с Туркменией по цене газа Газпром с 2016 года в одностороннем порядке прекратил исполнять 25-летнее соглашение, также назвав это «разрывом контракта». В итоге стороны ничего не разорвали, но ввели «контрактную паузу» до 2019 года. В другом ключевом споре – с немецкой RWE по поставкам газа в Чехию – Газпром в 2012 году проиграл в арбитраже в Вене и не смог оспорить это решение. В итоге с 2014 года для поставок RWE в Чехию также действует «контрактная пауза». Таким образом, заявления о разрыве контракта были, по сути, элементом начала переговоров и Газпром в итоге добивался лучших условий, чем если бы просто продолжал выполнять контракты.
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