ЄК: ситуація між Газпромом і Нафтогазом викликає...

ceba написав:

myshapiton написав: Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят. Раньше нужно было расторгать! Долг перед Украиной это не отменит и холода уже проходят.

следующая зима не за горами.С момента подачи в суд о разрыве договора от 2009 года на транзит и поставку газа ...замораживается все предыдущие решения данного суда до его разрешения по иску о разрыве. то есть до окончания договора! Дело долгое и хлопотное с апелляциями и заморочками.. Это всего 1 год и 10 месячишек.Ну значит транзит Газпром будет гнать по их заявкам и оплачивать транзит, а газ "Нафте" не будум продавать... как и было до подачи в арбитраж исков двух первых... Всё обнулили...