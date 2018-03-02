Такі дії в "Газпромі" подаються як реакція на рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту.
Дивися повний текст У "Нафтогазі" прокоментували ідею "Газпрому" розірвати контракти на постачання і транзит газу.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:29
У "Нафтогазі" прокоментували ідею "Газпрому" розірвати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У "Нафтогазі" прокоментували ідею "Газпрому" розірвати контракти на постачання і транзит газу.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:29
Думаю истинные укропы торжествуют. Вероятно Миллер предварительно заполнил ПГХ в ЕС. Европа в порядке. Похоже Судьба ПП2 решилась. Следующей зимой танкеры с Ямала + американцы подстрахуют. Вот теперь Украина по настоящему освободилась. Причем, спасибо - Миллеру.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:45
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:45
Re: У "Нафтогазі" прокоментували ідею "Газпрому" розірвати..
Мне кажется эти, как говорил мой комдив - дети с большими членами, даже не осознают ещё чего натворили...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:56
Ну если эти дети еще не поняли - кто же им судья, раз они так бездумно исполняют прихоти своего фюрерка.
Про капитализацию в триллион долларов уже не вспоминаем - в 2017-м Газпром впервые показал убыток. Убыток, Карл!
Пусть играются дальше.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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