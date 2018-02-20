|
|
Україна заробляє на транзиті газу близько 3 мільярдів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляв голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст Україна заробляє на транзиті газу близько 3 мільярдів доларів на рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80523
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|125
|
П'ят 02 бер, 2018 21:47
Cler
|
|17
|774
|
|
|62
|3989
|
П'ят 02 бер, 2018 18:42
galex
реклама