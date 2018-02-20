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Україна заробляє на транзиті
газу близько 3 мільярдів...

Україна заробляє на транзиті газу близько 3 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:30

Україна заробляє на транзиті газу близько 3 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляв голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Україна заробляє на транзиті газу близько 3 мільярдів доларів на рік.
R2
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