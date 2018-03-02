Про це повідомили у прес-службі польської компанії.
Дивися повний текст "Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові поставки газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:34
"Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові поставки газу.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:09
Что, не получиться петь старую песню "хахлы замерзнут без газа"? Так ее вроде не бендеровцы исполняли.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:08
То есть мы были не против закупать газ у агрессора? Но агрессор не захотел нам его продавать? Правильная интерпретация?
Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:16
молодцы поляки, всегда уважал их за умение извлекать выгоду из любой ситуации
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:19
А разницу в цене взыскать с газпрёма. За невыполнение решения Стокгольмского арбитража, чем нанесли убытки Нафтогазу.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:26
Купим у поляков, словацкий газ из россии?
Красивая трех-ходовочка.
Заодно директор винницкого рынка обоснует очередное повышение газа с апреля, в своих очередных юмористических выступлениях.
Black Jack - White Business
реклама
|