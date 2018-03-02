RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" підписав з
поляками контракт на термінові...

"Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:34

"Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі польської компанії.

Дивися повний текст "Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові поставки газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80523
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:34

Про цену мы говорить не будем.
Ибо - неуместно!
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:01

Че, жгут быстрее, чем словаки добывают?
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:09

  mister-svet написав:Деньги, которых нет - вообще вопрос третий. Бендеровцам пока придётся затихориться.


Что, не получиться петь старую песню "хахлы замерзнут без газа"? Так ее вроде не бендеровцы исполняли.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 07.04.17
Подякував: 118 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:08

То есть мы были не против закупать газ у агрессора? Но агрессор не захотел нам его продавать? Правильная интерпретация?
asdasd
 
Повідомлень: 187
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:16

молодцы поляки, всегда уважал их за умение извлекать выгоду из любой ситуации
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:19

А разницу в цене взыскать с газпрёма. За невыполнение решения Стокгольмского арбитража, чем нанесли убытки Нафтогазу.
dobr
 
Повідомлень: 173
З нами з: 01.08.08
Подякував: 31 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:26

  antikkristall написав:молодцы поляки, всегда уважал их за умение извлекать выгоду из любой ситуации

Купим у поляков, словацкий газ из россии?
Красивая трех-ходовочка.
Заодно директор винницкого рынка обоснует очередное повышение газа с апреля, в своих очередных юмористических выступлениях.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 03.11.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в... 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 02 бер, 2018 11:17
67 3000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 21:55
warlamp
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 02 бер, 2018 15:48
62 2934
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 21:34
Михалыч
"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу 1, 2
R2 » П'ят 02 бер, 2018 09:46
17 774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 21:32
Вовка-тренер
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.