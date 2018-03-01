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Транзиту російського газу до
Європи нічого не загрожує -...

Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:12

Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -...

Пропонуємо до обговорення:
Сказав П. Порошенко на нараді з енергетичної безпеки в п'ятницю в Києві.

Дивися повний текст Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує - Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:53

Буратино позеленел от зависти
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:01

Re: Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -

Шо, уже позвонили? Не убедительно! Уже арестовал северный поток? Жалкое зрелище!
В той или иной степени теперь это касается всех!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:38

Транзиту Газпромовского газа по Украине ничего не угрожает... кроме самого Газпрома.

Неплохо троллят рашку, неплохо.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:47

видать уже принял лишний стаканчик...
Cler
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