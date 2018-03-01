Сказав П. Порошенко на нараді з енергетичної безпеки в п'ятницю в Києві.
Дивися повний текст Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує - Порошенко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:12
Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує - Порошенко.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:01
Re: Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -
Шо, уже позвонили? Не убедительно! Уже арестовал северный поток? Жалкое зрелище!
В той или иной степени теперь это касается всех!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:38
Транзиту Газпромовского газа по Украине ничего не угрожает... кроме самого Газпрома.
Неплохо троллят рашку, неплохо.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
реклама
|