Компанія "Київенерго" частково замінила газ на мазут як паливо на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в Києві.
Дивися повний текст У Києві частково замінили газ на мазут на двох ТЕЦ.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:38
У Києві частково замінили газ на мазут на двох ТЕЦ
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Дивися повний текст У Києві частково замінили газ на мазут на двох ТЕЦ.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:16
Следите за постановлениями НКРЕКП. Там все покроют.
Мазут по цене Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (москаль+).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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