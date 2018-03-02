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У Києві частково замінили
газ на мазут на двох ТЕЦ

У Києві частково замінили газ на мазут на двох ТЕЦ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:38

У Києві частково замінили газ на мазут на двох ТЕЦ

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Київенерго" частково замінила газ на мазут як паливо на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в Києві.

Дивися повний текст У Києві частково замінили газ на мазут на двох ТЕЦ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:38

а за счёт чего покроют разницу стоимости тепла?
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:16

  Тракторист написав:а за счёт чего покроют разницу стоимости тепла?

Следите за постановлениями НКРЕКП. Там все покроют.
Мазут по цене Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (москаль+).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:46

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Золотой батон
 
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