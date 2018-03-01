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Прогноз валютного ринку
в Україні на березень

Прогноз валютного ринку в Україні на березень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:06

Прогноз валютного ринку в Україні на березень

Пропонуємо до обговорення:
Експерти очікують стабілізації валютного ринку і зміцнення гривні.

Дивися повний текст Прогноз валютного ринку в Україні на березень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:06

Какие мудрые аналитики. Приблизительно такие же как эксперды по словацкому газу которого у нас валом. А путя сжал булки на 20 процентов и усё словацкий газ закончился.
Ratatui
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