Експерти очікують стабілізації валютного ринку і зміцнення гривні.
Дивися повний текст Прогноз валютного ринку в Україні на березень.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:06
Прогноз валютного ринку в Україні на березень
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Дивися повний текст Прогноз валютного ринку в Україні на березень.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:06
Какие мудрые аналитики. Приблизительно такие же как эксперды по словацкому газу которого у нас валом. А путя сжал булки на 20 процентов и усё словацкий газ закончился.
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