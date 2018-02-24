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Експерт пояснив, як рішення
Стокгольмського арбітражу...

Експерт пояснив, як рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:43

Експерт пояснив, як рішення Стокгольмського арбітражу...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" зможе збільшити свою прибутковість і відрахування в бюджет.

Дивися повний текст Експерт пояснив, як рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу позначиться на простих українцях.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:43

"цена для бытовых потребителей ниже рыночной" - безграмотное утверждение при полном отсутствии рынка...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:51

Если я правильно понял, то эти 2,5 млрд. разойдутся по карманам руководителей Нафтогаза.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 03:27

"цена для бытовых потребителей ниже рыночной"

Та да.
Особенно для потребителей газа на Арабатской Стрелке и в Геническе :twisted: , получающих газ исключительно из Стрелковского месторождения. Которое не соединено с украинской газотранспортной системой. И где, еще совсем недавно просто выпаливали газ - горели факела на вышках, так как излишне выкачанный газ некуда было девать, потому что газохранилища остались в оккупированным Крыму.
Такой вот "рынок", да :twisted:
EKO
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