"Нафтогаз" зможе збільшити свою прибутковість і відрахування в бюджет.
Дивися повний текст Експерт пояснив, як рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу позначиться на простих українцях.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:43
Експерт пояснив, як рішення Стокгольмського арбітражу...
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Дивися повний текст Експерт пояснив, як рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу позначиться на простих українцях.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:43
"цена для бытовых потребителей ниже рыночной" - безграмотное утверждение при полном отсутствии рынка...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:51
Если я правильно понял, то эти 2,5 млрд. разойдутся по карманам руководителей Нафтогаза.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 03 бер, 2018 03:27
"цена для бытовых потребителей ниже рыночной"
Та да.
Особенно для потребителей газа на Арабатской Стрелке и в Геническе , получающих газ исключительно из Стрелковского месторождения. Которое не соединено с украинской газотранспортной системой. И где, еще совсем недавно просто выпаливали газ - горели факела на вышках, так как излишне выкачанный газ некуда было девать, потому что газохранилища остались в оккупированным Крыму.
Такой вот "рынок", да
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