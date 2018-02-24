Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ ввели можливість складання іспиту з правил дорожнього руху англійською мовою.
Дивися повний текст Скласти іспит з ПДР в Україні тепер можна англійською мовою.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:53
Скласти іспит з ПДР в Україні тепер можна англійською мовою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скласти іспит з ПДР в Україні тепер можна англійською мовою.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:53
полное отсутствие логики: для 3620 можно прогнуться, а для 10 млн. граждан по-русски почему нельзя?
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:39
В Украине работают 10 миллионов россиян? Урежьте осетра.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Суб 03 бер, 2018 01:54
Cler
Этот "прожект" стоил (если перевели нормально, а не гуглтранслейтом) немало. Не думаю, что три с лишним тысячи человек этого перевода не оплатили. Глупо так выпендриваться. Это при том, что (я не фанат русского языка, он в поддержке точно не нужждается, но...) из-за слабого понимания сути вопросов и вариантов ответов на украинском многие просто не могут не заплатить за тестирование. Может, именно в этом причина того, почему эти тесты только на украинском?
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