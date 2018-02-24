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Скласти іспит з ПДР в Україні
тепер можна англійською мовою

Скласти іспит з ПДР в Україні тепер можна англійською мовою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:53

Скласти іспит з ПДР в Україні тепер можна англійською мовою

Пропонуємо до обговорення:
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ ввели можливість складання іспиту з правил дорожнього руху англійською мовою.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:53

полное отсутствие логики: для 3620 можно прогнуться, а для 10 млн. граждан по-русски почему нельзя?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:39

  Cler написав:полное отсутствие логики: для 3620 можно прогнуться, а для 10 млн. граждан по-русски почему нельзя?


В Украине работают 10 миллионов россиян? Урежьте осетра.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:54

Cler

Этот "прожект" стоил (если перевели нормально, а не гуглтранслейтом) немало. Не думаю, что три с лишним тысячи человек этого перевода не оплатили. Глупо так выпендриваться. Это при том, что (я не фанат русского языка, он в поддержке точно не нужждается, но...) из-за слабого понимания сути вопросов и вариантов ответов на украинском многие просто не могут не заплатить за тестирование. Может, именно в этом причина того, почему эти тесты только на украинском?
max_us_ua
 
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