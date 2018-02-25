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У Києві виписали 194
штрафи за неприбраний сніг

У Києві виписали 194 штрафи за неприбраний сніг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:02

У Києві виписали 194 штрафи за неприбраний сніг

Пропонуємо до обговорення:
Всього в столиці в ці дні працювали 82 інспектори з благоустрою.

Дивися повний текст У Києві виписали 194 штрафи за неприбраний сніг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:02

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