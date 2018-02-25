|
|
У Києві виписали 194 штрафи за неприбраний сніг
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:02
Пропонуємо до обговорення:
Всього в столиці в ці дні працювали 82 інспектори з благоустрою.
Дивися повний текст У Києві виписали 194 штрафи за неприбраний сніг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80521
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:02
Укравтодору?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама