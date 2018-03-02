У Євросоюзі побоюються, що рішення американського президента спричинить торгову війну.
Дивися повний текст У ЄС побоюються "ефекту доміно" від тарифів Трампа на сталь і алюміній - FT.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 02:01
У ЄС побоюються "ефекту доміно" від тарифів Трампа на...
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Дивися повний текст У ЄС побоюються "ефекту доміно" від тарифів Трампа на сталь і алюміній - FT.
Додано: Суб 03 бер, 2018 02:01
Интересно, какое место займет Великобритания, покинувшая ЕС, в этой торговой войне
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