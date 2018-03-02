RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ЄС побоюються "ефекту
доміно" від тарифів Трампа на...

У ЄС побоюються "ефекту доміно" від тарифів Трампа на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 02:01

У ЄС побоюються "ефекту доміно" від тарифів Трампа на...

Пропонуємо до обговорення:
У Євросоюзі побоюються, що рішення американського президента спричинить торгову війну.

Дивися повний текст У ЄС побоюються "ефекту доміно" від тарифів Трампа на сталь і алюміній - FT.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80521
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 02:01

Интересно, какое место займет Великобритания, покинувшая ЕС, в этой торговой войне
max_us_ua
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 17.11.08
Подякував: 486 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в... 1 ... 6, 7, 8
R2 » П'ят 02 бер, 2018 11:17
71 3836
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 04:44
galex
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... 1 ... 6, 7, 8
R2 » П'ят 02 бер, 2018 15:48
77 4303
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 01:40
Михалыч
"Нафтогаз" підписав з поляками контракт на термінові...
R2 » П'ят 02 бер, 2018 17:34
7 255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 21:26
ruvex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.