Малі модульні реактори від Holtec можуть з'явитись на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Американцы услышали о строительстве хайперлупа - и уже реакторы будут строить, ага. Хоть и идет речь о довольно интересном проекте (с любой точки зрения) ,но - мое мнение - в Украине не будет ничего нового, связанного с ядерным циклом - слишком риски высоки. А то, что будет устаревать и выводиться из эксплуатации, будет точно не новыми реакторами замещаться.
Американцы услышали о строительстве хайперлупа - и уже реакторы будут строить
Компания Holtec не с неба свалилась, они давно сотрудничают с Энергоатомом, по их проекту строится ЦХОЯТ в зоне ЧАЭС...
ранее компания Holtec International обратилась к высшему руководству Украины с предложением создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологий малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях. Технология малых модульных реакторов (ММР) признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР обладают значительно более высоким уровнем безопасности в сравнении с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.
Реакторы проекта SMR-160 имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач.
Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долл.