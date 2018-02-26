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Малі модульні реактори від
Holtec можуть з'явитись на...

Малі модульні реактори від Holtec можуть з'явитись на...
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:20

Малі модульні реактори від Holtec можуть з'явитись на...

Пропонуємо до обговорення:
НАЕК «Енергоатом» та Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні.

Дивися повний текст Малі модульні реактори від Holtec можуть з'явитись на АЕС України - меморандум.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:20

Американцы услышали о строительстве хайперлупа - и уже реакторы будут строить, ага. Хоть и идет речь о довольно интересном проекте (с любой точки зрения) ,но - мое мнение - в Украине не будет ничего нового, связанного с ядерным циклом - слишком риски высоки. А то, что будет устаревать и выводиться из эксплуатации, будет точно не новыми реакторами замещаться.
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:14

Ага... паровозы от ЖЕ тоже... новейшие будут!..
От себя отрывают!.. Аж до слёз...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:48

Американцы услышали о строительстве хайперлупа - и уже реакторы будут строить


Компания Holtec не с неба свалилась, они давно сотрудничают с Энергоатомом, по их проекту строится ЦХОЯТ в зоне ЧАЭС...

ранее компания Holtec International обратилась к высшему руководству Украины с предложением создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологий малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях. Технология малых модульных реакторов (ММР) признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР обладают значительно более высоким уровнем безопасности в сравнении с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.

Реакторы проекта SMR-160 имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач.

Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долл.

сайт ЮУАЭС
https://www.sunpp.mk.ua/ru/article/6191 ... ichestvu-v
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