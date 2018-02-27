У компанії пояснили, що так Україна зможе протистояти провокації Газпрому.
Дивися повний текст Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:36
Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи.
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:47
Re: Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи
Просветите. Сегодняшнюю власть в Украине называть режимом не кошерно? Или власть не призвала население на свою защиту - протистояти провокації Газпрому? Чего не так?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 03 бер, 2018 10:13
Тарифы перестанут расти,когда к власти придут люди,которым нужна Украина,как государство,а не "дойная корова" и люди,как граждане,а не как бы*** для обогащения воровских кланов.
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