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Насалик розповів, коли
припинять зростати комтарифи

Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:36

Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи

Пропонуємо до обговорення:
У компанії пояснили, що так Україна зможе протистояти провокації Газпрому.

Дивися повний текст Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:52

БЛА-БЛА-БЛА.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:53

Лапша на уши.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:47

Re: Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи

Просветите. Сегодняшнюю власть в Украине называть режимом не кошерно? Или власть не призвала население на свою защиту - протистояти провокації Газпрому? Чего не так?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:13

Тарифы перестанут расти,когда к власти придут люди,которым нужна Украина,как государство,а не "дойная корова" и люди,как граждане,а не как бы*** для обогащения воровских кланов.
sena_2008atp
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