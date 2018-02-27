Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифи

Додано: Суб 03 бер, 2018 09:47

Просветите. Сегодняшнюю власть в Украине называть режимом не кошерно? Или власть не призвала население на свою защиту - протистояти провокації Газпрому? Чего не так?

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).