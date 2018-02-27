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Гройсман покладає частину відповідальності за газову...
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман покладає частину відповідальності за проблеми в газозабезпеченні країни на НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Гройсман покладає частину відповідальності за газову кризу на "Нафтогаз"
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R2
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:56
коболев плохо работает,потому,что мало получает.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 03 бер, 2018 09:28
Гройся, ти ж розумний, собі напевно місячний запас газу зробив?
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Taras Rudko
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