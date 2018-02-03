У лютому обсяг непрацюючих кредитів банківської системи збільшився на 2% з 595 млрд грн до 639 млрд грн.
Дивися повний текст Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 09:08
Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%
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Дивися повний текст Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%.
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:08
"Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь надо!" (с)
Есть банки, оторванные от реальности, которые сознательно превращают актив в неработающий.
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