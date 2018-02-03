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Обсяг проблемних
кредитів зріс на 2%

Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:08

Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%

Пропонуємо до обговорення:
У лютому обсяг непрацюючих кредитів банківської системи збільшився на 2% з 595 млрд грн до 639 млрд грн.

Дивися повний текст Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:08

"Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь надо!" (с)
Есть банки, оторванные от реальности, которые сознательно превращают актив в неработающий.
serg_vronsky
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