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У Держдепі США очікують, що
Газпром продовжить транзит...

У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит...
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:10

У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит...

Пропонуємо до обговорення:
У Держдепартаменті США заявили, що очікують від Росії поставок газу через українську газотранспортну систему за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Дивися повний текст У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:20

Re: У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит..

Друзья познаются в беде. Хорошо бы кроме джавелинов, для Украины и СПГ завести полякам .
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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