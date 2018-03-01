У Держдепартаменті США заявили, що очікують від Росії поставок газу через українську газотранспортну систему за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Дивися повний текст У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит газу через Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:10
У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит газу через Україну.
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:20
Re: У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит..
Друзья познаются в беде. Хорошо бы кроме джавелинов, для Украины и СПГ завести полякам .
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
реклама
|