Україна має великі запаси газу в підземних сховищах, проблема тільки в їх пропускній спроможності.
Дивися повний текст В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не розв'язує проблему дефіциту.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 09:12
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не розв'язує проблему дефіциту.
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:14
Так в чем проблема? Гапром стабильно продолжает поставки газа необходимые Европе.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:18
Уши от лапши прогибаются, замахался вилкой снимать.
Вопрос и в запасах и в транспортировке.
Ситуация видится такой: газ отбирали по ходу движения по магистральному газопроводу, а европейцам возмещали из хранилищ (так что не в скорости подъема из хранилищ дело). Вопрос в том, что газ теперь нужно прокачать с западной границы через всю территорию Украины конечным потребителям, а это уже реальная логистическая проблема.
Но, похоже, и с реальными запасами у нас не так все гладко, как вещает Витренко. Ибо, имея достаточно газа в хранилищах(помним, что мантры о невозможности быстрого отбора - фикция), не было смысла срочно(по дорогой зимней цене) закупать газ у поляков.
Допускаю, что газа в хранилищах действительно 10 млрд кубов, но вот сколько из этого объема наши - это большой вопрос
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 03 бер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:24
Жалоб из Европы не было и сегодня нет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:31
Ну так еще месяц назад наши СМИ рапортовали о рекордных объемах транзита газа - похоже, объем шел с запасом. А сейчас вовсю загружены белорусская труба и СП1.
Поэтому и нет жалоб из ЕС
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:32
mister-svet Може тому що включилась Україна і почала вирішувати ці проблеми зі своєї сторони чи як ви думаєте?
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:35
Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.
Нам газпром як не постачав газ, так і не постачає. Проблема в тому, що ці 3,14дараси знизили тиск на 20%, а це більше, ніж ми можемо відкачати зі сховищ. Ніхто зі Заходу на Схід не качає. Хоч таку маячню можна не писати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:37
Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.
Бо ми їм контрактну кількість як постачали, так і постачаємо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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