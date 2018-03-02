RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Нафтогазі" пояснили,
чому газ із підземних сховищ не...

В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:01

  beilik_andry написав:mister-svet Може тому що включилась Україна і почала вирішувати ці проблеми зі своєї сторони чи як ви думаєте?


Украина с 1-го марта в 5 раз сократила заявку на поставку газа из Словакии(https://news.finance.ua/ua/news/-/42172 ... -v-5-raziv). Словаки сократили закупку у Газпрома - давление в трубе естественно уменьшилось. По законам физики (общепринятым) на прокачку большего объёма газа требуется большее давление. И наоборот. Для школьника всё очень просто. Вы же не думаете, что внутри одной трубы можно прокачивать газ в противоположные стороны одновременно(реверс)? Мы сейчас решаем исключительно наши проблемы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:20

Итак, что имеем:

в принципе, никакого откровения здесь нет - просто форс-мажор обличил ложь власти о российском газе настолько явно, что сохранить хорошую мину уже не удастся...

Весь импортный газ, которым Украина перекрывает свой дефицит (это 15 млрд плюс-минус
- порядка 35 млрд общая потребность минус 20 млрд кубов собственная добыча), это газ российского происхождения.

Покупался он у словаков на 20% по техническому реверсу, на остальные 80% - по виртуальному реверсу, т.н. бэкхоулу (backhaul).

Увеличить объем поставок по техническому реверсу невозможно по 2 причинам:
1. это не позволяет пропускной объем интерконнекторов
2. самого топлива - газа - для этих нужд нет, т.к. Газпром прикрутил вентиль до минимума, необходимого европейским потребителям.

Виртуальный реверс так же нельзя увеличить по 2 причинам:
1. никто из европейских продавцов не согласится на отбор Украиной их газа
2. Украина сама не посмеет отобрать европейские объемы, так как поставит крест на себе как транзитном партнере, и ЕС, просто сверкая пятками, даст Газпрому зеленый свет на Северный Поток 2.

Поэтому временно таки придется поддерживать незатейливый флешмоб от Порошенко под названием "Прикрути". Незатейливый, потому что на улице, на секундочку -11.

Чудовищная, конечно, ситуация с закрытием школ, тем более, что в домах и квартирах тоже "прикрутят", но что поделать.

Это плата рядовых украинцев за свою лопоухость! Власть не сделала ничего для обеспечения реальной энергетической независимости страны!

Не увеличила собственную добычу!
Не построила LNG-терминал!
Не построила ни одного интерконнектора с Польшей, у которой есть LNG-терминал!
Не настроила работу ПХГ на нужды украинских потребностей - сейчас это "отстойник" газа для Европы, как и проектировался при СССР!

Все, что было сделано в газовой отрасли и выдано за реформу - это:
- увеличение тарифов на украинский газ для внутренних потребителей в 8 раз
- и организация виртуального реверса российского газа из Словакии со словацкой наценкой
- пиар из каждого утюга о количестве дней, которые мы не потребляем российский газ. Даже пресс-конференции к круглым датам собирали, черти!

И какой тогда был смысл выяснять отношения в международном арбитраже, если мы попросту оказались неготовыми к победе???
Criticus
9
 
Заблокований
Повідомлень: 2050
З нами з: 20.06.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:35

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  mister-svet написав:. Словаки сократили закупку у Газпрома - давление в трубе естественно уменьшилось

http://businessua.com/benzin/42591gazpr ... gazu.html#
Прес-служба Укртрансгазу, російський монополіст щодня порушував умови контракту. «У 2018 році" Газпром "жодного разу не виконував умови контракту на транзит газу по території України», - розповіли в Укртрансгазі. «Тиск газу на вході в українську ГТС на газовимірювальної станції «Суджа» (на кордоні Сумської області) в січні-лютому становить 51-59 кг на кв. см, тоді як згідно з транзитним контрактом, тиск повинен знаходиться на рівні 60-65 кг на кв. см », - йдеться в заяві.
Також в Укртрансгазі підкреслили, що на сьогоднішній день в транзитних газопроводах при вході в ГТС України тиск впав до 50,3 кілограмів на квадратний сантиметр, і це найнижче значення з початку 2018 року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 01.08.15
Подякував: 702 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:46

расиянцы как всегда обижаются, обличают, отключают, пакостничают, лгут. ничего нового :)
думаю, надо решить вопрос с управлением ГТС совместно с европейсами и закупка газа на границе с мордором.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:53

  trololo написав:
думаю, надо решить вопрос с управлением ГТС совместно с европейсами и закупка газа на границе с мордором.

Оказывается все так просто. Вам бы в политику или в эксперты. :mrgreen:
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 07.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:43

  lapay написав:
  antey1969 написав:Ситуация видится такой: газ отбирали по ходу движения по магистральному газопроводу, а европейцам возмещали из хранилищ (так что не в скорости подъема из хранилищ дело). Вопрос в том, что газ теперь нужно прокачать с западной границы через всю территорию Украины конечным потребителям, а это уже реальная логистическая проблема.

Нам газпром як не постачав газ, так і не постачає. Проблема в тому, що ці 3,14дараси знизили тиск на 20%, а це більше, ніж ми можемо відкачати зі сховищ. Ніхто зі Заходу на Схід не качає. Хоч таку маячню можна не писати?


Собака лает — караван идёт,
Лишь глупый ссоры в жизни ищет.
Клещ — паразит, чужую кровь он пьёт,
Трудом себе создать не может пищи.
Есть паразиты и среди людей,
Живут, за счёт других стремясь подняться.
Своих в них нет ни мыслей, ни идей,
Откуда ж им в душе никчёмной взяться!
Им Бог судья, я лишь одно желаю:
Чтобы когда-то совесть их нашла.
Их зло не взяв, никчёмность их прощаю,
И нет во мне, на них и капли зла.
pohl-elena
1
 
Повідомлень: 261
З нами з: 11.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:54

  Criticus написав:Итак, что имеем:

в принципе, никакого откровения здесь нет - просто форс-мажор обличил ложь власти о российском газе настолько явно, что сохранить хорошую мину уже не удастся...

Весь импортный газ, которым Украина перекрывает свой дефицит (это 15 млрд плюс-минус
- порядка 35 млрд общая потребность минус 20 млрд кубов собственная добыча), это газ российского происхождения.

Покупался он у словаков на 20% по техническому реверсу, на остальные 80% - по виртуальному реверсу, т.н. бэкхоулу (backhaul).

Увеличить объем поставок по техническому реверсу невозможно по 2 причинам:
1. это не позволяет пропускной объем интерконнекторов
2. самого топлива - газа - для этих нужд нет, т.к. Газпром прикрутил вентиль до минимума, необходимого европейским потребителям.

Виртуальный реверс так же нельзя увеличить по 2 причинам:
1. никто из европейских продавцов не согласится на отбор Украиной их газа
2. Украина сама не посмеет отобрать европейские объемы, так как поставит крест на себе как транзитном партнере, и ЕС, просто сверкая пятками, даст Газпрому зеленый свет на Северный Поток 2.

Так вот где оно то самое узкое место :oops:
заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах.

Проблема, которая у нас есть, – это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место.

Чет если наше вороватое тупарье начинает в международных судах с кем-либо судиться, то как правило обязательно без чего-то остается, начиная с шельфа черноморского, а ныне румынского.
Аlександр
 
Повідомлень: 2957
З нами з: 10.04.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:31

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

С точки зрения европейских потребителей ситуация выглядит так.
Общая величина риска поставок газа = Риск, связанный с поставщиком РФ (Газпромом) + риск, связанный с транзитером Украина (Нафтогаз).

Есть возможность быстро (2019) и дешево (Газпром основной инвестор в СП2 и турецкий поток) уменьшить общую величину риска за счет исключения из формулы, риск, связанный с транзитером Украина (Нафтогаз). Это будет сделано причем Украине скажут, что они ни при чем: это ведь Газпром начал разрыв контракта.

Выводы: Украине надо готовиться к реальному, а не виртуальному реверсу газа с запада. Есть ли для этого технические и финансовые возможности - что думают форумчане ?
fn765341
 
Повідомлень: 80
З нами з: 13.02.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
R2 » Суб 03 бер, 2018 15:43
7 171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 17:19
BBC
"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 12:11
17 647
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 17:10
lapay
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 02 бер, 2018 15:48
83 7116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 16:39
Михалыч
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4999)
03.03.2018 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.