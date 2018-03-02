В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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beilik_andry написав:mister-svet Може тому що включилась Україна і почала вирішувати ці проблеми зі своєї сторони чи як ви думаєте?
Украина с 1-го марта в 5 раз сократила заявку на поставку газа из Словакии(https://news.finance.ua/ua/news/-/42172 ... -v-5-raziv). Словаки сократили закупку у Газпрома - давление в трубе естественно уменьшилось. По законам физики (общепринятым) на прокачку большего объёма газа требуется большее давление. И наоборот. Для школьника всё очень просто. Вы же не думаете, что внутри одной трубы можно прокачивать газ в противоположные стороны одновременно(реверс)? Мы сейчас решаем исключительно наши проблемы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
в принципе, никакого откровения здесь нет - просто форс-мажор обличил ложь власти о российском газе настолько явно, что сохранить хорошую мину уже не удастся...
Весь импортный газ, которым Украина перекрывает свой дефицит (это 15 млрд плюс-минус - порядка 35 млрд общая потребность минус 20 млрд кубов собственная добыча), это газ российского происхождения.
Покупался он у словаков на 20% по техническому реверсу, на остальные 80% - по виртуальному реверсу, т.н. бэкхоулу (backhaul).
Увеличить объем поставок по техническому реверсу невозможно по 2 причинам: 1. это не позволяет пропускной объем интерконнекторов 2. самого топлива - газа - для этих нужд нет, т.к. Газпром прикрутил вентиль до минимума, необходимого европейским потребителям.
Виртуальный реверс так же нельзя увеличить по 2 причинам: 1. никто из европейских продавцов не согласится на отбор Украиной их газа 2. Украина сама не посмеет отобрать европейские объемы, так как поставит крест на себе как транзитном партнере, и ЕС, просто сверкая пятками, даст Газпрому зеленый свет на Северный Поток 2.
Поэтому временно таки придется поддерживать незатейливый флешмоб от Порошенко под названием "Прикрути". Незатейливый, потому что на улице, на секундочку -11.
Чудовищная, конечно, ситуация с закрытием школ, тем более, что в домах и квартирах тоже "прикрутят", но что поделать.
Это плата рядовых украинцев за свою лопоухость! Власть не сделала ничего для обеспечения реальной энергетической независимости страны!
Не увеличила собственную добычу! Не построила LNG-терминал! Не построила ни одного интерконнектора с Польшей, у которой есть LNG-терминал! Не настроила работу ПХГ на нужды украинских потребностей - сейчас это "отстойник" газа для Европы, как и проектировался при СССР!
Все, что было сделано в газовой отрасли и выдано за реформу - это: - увеличение тарифов на украинский газ для внутренних потребителей в 8 раз - и организация виртуального реверса российского газа из Словакии со словацкой наценкой - пиар из каждого утюга о количестве дней, которые мы не потребляем российский газ. Даже пресс-конференции к круглым датам собирали, черти!
И какой тогда был смысл выяснять отношения в международном арбитраже, если мы попросту оказались неготовыми к победе???
Прес-служба Укртрансгазу, російський монополіст щодня порушував умови контракту. «У 2018 році" Газпром "жодного разу не виконував умови контракту на транзит газу по території України», - розповіли в Укртрансгазі. «Тиск газу на вході в українську ГТС на газовимірювальної станції «Суджа» (на кордоні Сумської області) в січні-лютому становить 51-59 кг на кв. см, тоді як згідно з транзитним контрактом, тиск повинен знаходиться на рівні 60-65 кг на кв. см », - йдеться в заяві. Також в Укртрансгазі підкреслили, що на сьогоднішній день в транзитних газопроводах при вході в ГТС України тиск впав до 50,3 кілограмів на квадратний сантиметр, і це найнижче значення з початку 2018 року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
antey1969 написав:Ситуация видится такой: газ отбирали по ходу движения по магистральному газопроводу, а европейцам возмещали из хранилищ (так что не в скорости подъема из хранилищ дело). Вопрос в том, что газ теперь нужно прокачать с западной границы через всю территорию Украины конечным потребителям, а это уже реальная логистическая проблема.
Нам газпром як не постачав газ, так і не постачає. Проблема в тому, що ці 3,14дараси знизили тиск на 20%, а це більше, ніж ми можемо відкачати зі сховищ. Ніхто зі Заходу на Схід не качає. Хоч таку маячню можна не писати?
Собака лает — караван идёт, Лишь глупый ссоры в жизни ищет. Клещ — паразит, чужую кровь он пьёт, Трудом себе создать не может пищи. Есть паразиты и среди людей, Живут, за счёт других стремясь подняться. Своих в них нет ни мыслей, ни идей, Откуда ж им в душе никчёмной взяться! Им Бог судья, я лишь одно желаю: Чтобы когда-то совесть их нашла. Их зло не взяв, никчёмность их прощаю, И нет во мне, на них и капли зла.
в принципе, никакого откровения здесь нет - просто форс-мажор обличил ложь власти о российском газе настолько явно, что сохранить хорошую мину уже не удастся...
Весь импортный газ, которым Украина перекрывает свой дефицит (это 15 млрд плюс-минус - порядка 35 млрд общая потребность минус 20 млрд кубов собственная добыча), это газ российского происхождения.
Покупался он у словаков на 20% по техническому реверсу, на остальные 80% - по виртуальному реверсу, т.н. бэкхоулу (backhaul).
Увеличить объем поставок по техническому реверсу невозможно по 2 причинам: 1. это не позволяет пропускной объем интерконнекторов 2. самого топлива - газа - для этих нужд нет, т.к. Газпром прикрутил вентиль до минимума, необходимого европейским потребителям.
Виртуальный реверс так же нельзя увеличить по 2 причинам: 1. никто из европейских продавцов не согласится на отбор Украиной их газа 2. Украина сама не посмеет отобрать европейские объемы, так как поставит крест на себе как транзитном партнере, и ЕС, просто сверкая пятками, даст Газпрому зеленый свет на Северный Поток 2.
Так вот где оно то самое узкое место
заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах.
Проблема, которая у нас есть, – это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место.
Чет если наше вороватое тупарье начинает в международных судах с кем-либо судиться, то как правило обязательно без чего-то остается, начиная с шельфа черноморского, а ныне румынского.
С точки зрения европейских потребителей ситуация выглядит так. Общая величина риска поставок газа = Риск, связанный с поставщиком РФ (Газпромом) + риск, связанный с транзитером Украина (Нафтогаз).
Есть возможность быстро (2019) и дешево (Газпром основной инвестор в СП2 и турецкий поток) уменьшить общую величину риска за счет исключения из формулы, риск, связанный с транзитером Украина (Нафтогаз). Это будет сделано причем Украине скажут, что они ни при чем: это ведь Газпром начал разрыв контракта.
Выводы: Украине надо готовиться к реальному, а не виртуальному реверсу газа с запада. Есть ли для этого технические и финансовые возможности - что думают форумчане ?