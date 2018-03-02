В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...

Додано: Суб 03 бер, 2018 10:20

Итак, что имеем:



в принципе, никакого откровения здесь нет - просто форс-мажор обличил ложь власти о российском газе настолько явно, что сохранить хорошую мину уже не удастся...



Весь импортный газ, которым Украина перекрывает свой дефицит (это 15 млрд плюс-минус

- порядка 35 млрд общая потребность минус 20 млрд кубов собственная добыча), это газ российского происхождения.



Покупался он у словаков на 20% по техническому реверсу, на остальные 80% - по виртуальному реверсу, т.н. бэкхоулу (backhaul).



Увеличить объем поставок по техническому реверсу невозможно по 2 причинам:

1. это не позволяет пропускной объем интерконнекторов

2. самого топлива - газа - для этих нужд нет, т.к. Газпром прикрутил вентиль до минимума, необходимого европейским потребителям.



Виртуальный реверс так же нельзя увеличить по 2 причинам:

1. никто из европейских продавцов не согласится на отбор Украиной их газа

2. Украина сама не посмеет отобрать европейские объемы, так как поставит крест на себе как транзитном партнере, и ЕС, просто сверкая пятками, даст Газпрому зеленый свет на Северный Поток 2.



Поэтому временно таки придется поддерживать незатейливый флешмоб от Порошенко под названием "Прикрути". Незатейливый, потому что на улице, на секундочку -11.



Чудовищная, конечно, ситуация с закрытием школ, тем более, что в домах и квартирах тоже "прикрутят", но что поделать.



Это плата рядовых украинцев за свою лопоухость! Власть не сделала ничего для обеспечения реальной энергетической независимости страны!



Не увеличила собственную добычу!

Не построила LNG-терминал!

Не построила ни одного интерконнектора с Польшей, у которой есть LNG-терминал!

Не настроила работу ПХГ на нужды украинских потребностей - сейчас это "отстойник" газа для Европы, как и проектировался при СССР!



Все, что было сделано в газовой отрасли и выдано за реформу - это:

- увеличение тарифов на украинский газ для внутренних потребителей в 8 раз

- и организация виртуального реверса российского газа из Словакии со словацкой наценкой

- пиар из каждого утюга о количестве дней, которые мы не потребляем российский газ. Даже пресс-конференции к круглым датам собирали, черти!



И какой тогда был смысл выяснять отношения в международном арбитраже, если мы попросту оказались неготовыми к победе???