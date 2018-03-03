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В "Нафтогазі" пояснили,
чому газ із підземних сховищ не...

В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:35

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  fn765341 написав:Южный поток был выгоден Болгарии и Сербии, которые ноль в ЕС, и невыгоден Германии.
А СП1, который нужен был Германии, построен. СП2, который Германия поддерживает тоже строится.

Так клієнти південного і північного потоку не перетинаються, газпром все одно щось через Туреччину намагається пропихнути. ПП1 був до кримнаша побудований, а по ПП2 ще далеко не все вирішено.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:21

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  lapay написав:Так клієнти південного і північного потоку не перетинаються, газпром все одно щось через Туреччину намагається пропихнути. ПП1 був до кримнаша побудований, а по ПП2 ще далеко не все вирішено.

Вероятность, что СП2 и Турецкий поток по каким-либо причинам не будут построены есть.
Вероятность, что Украина сможет продлить контракт на транзит после 2019 года тоже есть.
По моим оценкам и первое и второе очень маловероятны, по Вашим наверное высокие. Но каждый уважающий себя управленец должен иметь план Б. Об этом плане я и задал вопрос, а вот ответа на него не получил. Флэшмоб "Прикрути" очень наглядно демонстрирует, что бывает, если нет плана Б.
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