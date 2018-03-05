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В "Нафтогазі" пояснили,
чому газ із підземних сховищ не...

В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:31

  budivelnik написав:
  pohl-elena написав:доход это и есть рентабельность,
1 Ви заявили що ми будемо обслуговувати обладнання з пропускною можливістю в 110 млрд м3 , прокачуючи через нього 40 млрд м3 , коли поріг рентабельності (для потужності в 110 млрд м3) є 60 млрд м3
Я звернув Вашу увагу , що для прокачування 40 млрд м3, ми будемо обслуговувати потужності в 50 млрд м3 ( з порогом рентабельності в 25 млрд м3- тобто все одно будемо заробляти на прокачці)
2 Ясно що прокачуючи 40 млрд м3, ми отримаємо коштів менше ніж від прокачування 110 млрд м3 ... при однакових тарифах на прокачування...
А от тут якраз і Ваша друга помилка, адже Стокгольмський арбітраж зобовязав Газпром збільшити розмір тарифу на прокачку в 2-3 рази в порівнянні з тарифами які діяли в 2009-2012 роках.
Тобто , навіть у випадку прокачування через нашу ГТС, обємів в 3 рази менших , ми отримаємо
а - такий самий обєм грошей як і при прокачуванні в 2 рази більше газу при в 2 рази меншому тарифі
б - при прокачуванні в 2 рази меншому обємі-наші затрати зменшаться в тих же 2 рази (адже ми просто відключимо 2 гілки з 4 ), що при збереженні суми грошей приведе до збільшення прибутку (прибуток= виручка-затрати)

Цитирую что я написала:
"Газпром заверил Европу, что будет и дальше прокачивать газ, но исходя из их расчетов это будет 10-15 млрд." по моему и это под вопросом, исходя из сегодняшних отношений с россией. А вы что то там считаете.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:38

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  pohl-elena написав:"Газпром заверил Европу, что будет и дальше прокачивать газ, но исходя из их расчетов это будет 10-15 млрд." по моему и это под вопросом, исходя из сегодняшних отношений с россией. А вы что то там считаете.

Нехай помріють, як і про виграш в Арбітражі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:41

  lapay написав:
  pohl-elena написав:"Газпром заверил Европу, что будет и дальше прокачивать газ, но исходя из их расчетов это будет 10-15 млрд." по моему и это под вопросом, исходя из сегодняшних отношений с россией. А вы что то там считаете.

Нехай помріють, як і про виграш в Арбітражі. :)

Им легче мечтать чем нам, а о чем мы будем мечтать после 2019?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:46

  pohl-elena написав:
  lapay написав:
  pohl-elena написав:"Газпром заверил Европу, что будет и дальше прокачивать газ, но исходя из их расчетов это будет 10-15 млрд." по моему и это под вопросом, исходя из сегодняшних отношений с россией. А вы что то там считаете.
Нехай помріють, як і про виграш в Арбітражі. :)
Им легче мечтать чем нам, а о чем мы будем мечтать после 2019?
Значить з рентабельністю розібрались - перейдемо до фантазій
1 На протязі останніх 10 років Газпром через нас прокачує 70-95 млрд м3
2 Поясніть мені , як їм вдасться прокачувати через нас по 10-15 млрді і кудою вони будуть прокачувати ще 60-80 млрд м3
3 Як думаєте. якщо вони весь газ заженуть на північ Балтики ( до сьогоднішніх 40-60 млрд м3) додадуть ще 60-80 з Ваших фантазій
а - Хто буде ці додаткові обєми там споживати
б - як ці додаткові обєми у випадку відсутності попиту на Балтійському узбережжі потраплять в Польщу,Чехію ,Словаччину,Румунію ,Болгарію ?

Тому перш ніж вірити чужим фантазіям - перевіряйте їх хоча б на вірогідність і логічність
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:53

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

Я не специалист, но в википедии пишут:
"«Северный поток 2» (англ. «Nord Stream 2») — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. Параллельно текущему газопроводу OPAL немецкие компании сооружают газопровод Eugal для поставок газа к центральному газовому хабу ЕС у города Баумгартен.[1]" - насколько я понял: OPAL + Eugal предназначены для решения задачи:
  budivelnik написав:б - як ці додаткові обєми у випадку відсутності попиту на Балтійському узбережжі потраплять в Польщу,Чехію ,Словаччину,Румунію ,Болгарію ?
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:02

  fn765341 написав:Я не специалист, но в википедии пишут:
"«Северный поток 2» (англ. «Nord Stream 2») — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. Параллельно текущему газопроводу OPAL немецкие компании сооружают газопровод Eugal для поставок газа к центральному газовому хабу ЕС у города Баумгартен.[1]" - насколько я понял: OPAL + Eugal предназначены для решения задачи:
  budivelnik написав:б - як ці додаткові обєми у випадку відсутності попиту на Балтійському узбережжі потраплять в Польщу,Чехію ,Словаччину,Румунію ,Болгарію ?
Тепер залишилось пояснити яким чином прокачка 1200км до Ростока (чи де там СП-1 виходить на сушу) + 900 км до Баумгартена+600 км до точок споживання , буде дешевшою від прямої прокачки 1200 км по Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:08

  budivelnik написав:
  pohl-elena написав:
  lapay написав:"Газпром заверил Европу, что будет и дальше прокачивать газ, но исходя из их расчетов это будет 10-15 млрд." по моему и это под вопросом, исходя из сегодняшних отношений с россией. А вы что то там считаете.
Нехай помріють, як і про виграш в Арбітражі. :)Им легче мечтать чем нам, а о чем мы будем мечтать после 2019?
Значить з рентабельністю розібрались - перейдемо до фантазій
1 На протязі останніх 10 років Газпром через нас прокачує 70-95 млрд м3
2 Поясніть мені , як їм вдасться прокачувати через нас по 10-15 млрді і кудою вони будуть прокачувати ще 60-80 млрд м3
3 Як думаєте. якщо вони весь газ заженуть на північ Балтики ( до сьогоднішніх 40-60 млрд м3) додадуть ще 60-80 з Ваших фантазій
а - Хто буде ці додаткові обєми там споживати
б - як ці додаткові обєми у випадку відсутності попиту на Балтійському узбережжі потраплять в Польщу,Чехію ,Словаччину,Румунію ,Болгарію ?

Тому перш ніж вірити чужим фантазіям - перевіряйте їх хоча б на вірогідність і логічність

Забавно когда третьеклассники начинают рассуждать о биноме Ньютона. Прежде чем, что то писать ознакомитесь сначала откуда, как,сколько, куда а потом уже попытайтесь что то доказать.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:10

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  budivelnik написав:Тепер залишилось пояснити яким чином прокачка 1200км до Ростока (чи де там СП-1 виходить на сушу) + 900 км до Баумгартена+600 км до точок споживання , буде дешевшою від прямої прокачки 1200 км по Україні.

Я могу конечно, ошибаться, но возможно Европа не хочет рисковать и зависеть от "взаимоотношений Украины и России" ?
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:07

  fn765341 написав:
  budivelnik написав:Тепер залишилось пояснити яким чином прокачка 1200км до Ростока (чи де там СП-1 виходить на сушу) + 900 км до Баумгартена+600 км до точок споживання , буде дешевшою від прямої прокачки 1200 км по Україні.
Я могу конечно, ошибаться, но возможно Европа не хочет рисковать и зависеть от "взаимоотношений Украины и России" ?
Навіть якщо Ви праві- то все одно не Європа , а Німеччина ,адже від СП2 виграють тільки німці, і програють всі інші( Словаки, Чехи, Поляки )
Тому я прогнозую наступний розвиток подій
1 Росіяни у властивій для себе манері будуть надувати щоки до 18 березня , придаючи своїм діям вигляд оправданості та рішучості
2 Після проведення виборів,ще днів з 10-12 проведуть операції по спробі підкупу наших чиновників в розрахунку отримати для себе перференції
3 Після невдачі п2 , проведуть нормальні переговари і до 15 квітня, буде перезаключений договір на 5 років(2018-2023) , де
а - тариф на прокачку буде динамічний від 40 доларів/1000 м3 при прокачці менше 20 млрд м3 , до 20 доларів/1000м3 при прокачці більше 80 млрд м3
б - ми зобовяжемось в них купувати газ на 50% від суми отриманої затранзит.

Отже у нас 40 днів очікування , щоб побачити наскільки елементарна політика росії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:47

  budivelnik написав:
  fn765341 написав:
  budivelnik написав:Тепер залишилось пояснити яким чином прокачка 1200км до Ростока (чи де там СП-1 виходить на сушу) + 900 км до Баумгартена+600 км до точок споживання , буде дешевшою від прямої прокачки 1200 км по Україні.
Я могу конечно, ошибаться, но возможно Европа не хочет рисковать и зависеть от "взаимоотношений Украины и России" ?
Навіть якщо Ви праві- то все одно не Європа , а Німеччина ,адже від СП2 виграють тільки німці, і програють всі інші( Словаки, Чехи, Поляки )
Тому я прогнозую наступний розвиток подій
1 Росіяни у властивій для себе манері будуть надувати щоки до 18 березня , придаючи своїм діям вигляд оправданості та рішучості
2 Після проведення виборів,ще днів з 10-12 проведуть операції по спробі підкупу наших чиновників в розрахунку отримати для себе перференції
3 Після невдачі п2 , проведуть нормальні переговари і до 15 квітня, буде перезаключений договір на 5 років(2018-2023) , де
а - тариф на прокачку буде динамічний від 40 доларів/1000 м3 при прокачці менше 20 млрд м3 , до 20 доларів/1000м3 при прокачці більше 80 млрд м3
б - ми зобовяжемось в них купувати газ на 50% від суми отриманої затранзит.

Отже у нас 40 днів очікування , щоб побачити наскільки елементарна політика росії.

Я вообще молчу, люди с 3 классами образования начинают выступать в роли экспертов.
Во первых от СП2 выигрывают не только немцы, а больше немцев выигрывают австрийцы так как основной хаб находится в Баумгартене или вы этого не знали?
Во вторых русаки не надувают щеки, а тихим сапом строят свои трубопроводы информация для тех кто не вкурсе:
Ямал — Европа 33 млрд м³
Северный поток 55 млрд м³
Северный поток 2 55 млрд м³ в год
Сила Сибири 38 млрд
Голубой поток 19 млрд м³
Турецкий поток 63 млрд м³

Итого к концу 2019 года экспорт газа будет 263 млрд м³
В 2017 экспорт газа был 193,9 млрд
А теперь ответьте на один вопрос, сколько газа будет прокачиваться через нашу трубу?
pohl-elena
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